美國炒作抹黑中國戰機「危險攔截」 陸國防部堅決反對

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中國大陸「國防部發布」微信公號20日晚間消息，中國國防部新聞發言人張曉剛就美國國防部炒作抹黑中國戰機「危險攔截」答記者問問：據報導，美國防部10月17日舉行新聞發布會，美防務部門和軍隊高官稱，中國軍機2021年以來在東海、南海空域針對美及美盟的「脅迫、冒險行動」急劇增加。對此，張曉剛回應指出，美方倒打一耙，炒作渲染並不存在的「中國軍事威脅」，是有預謀的對中攻擊抹黑，其背後有著不可告人的政治目的。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張曉剛表示，中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域長時間、大範圍、高頻度的偵察滋擾。

據統計，2023年以來，美軍偵察機就有2000餘架次抵近活動，美艦2艘次衝闖中國西沙領海，5艘次過航台灣海峽並公開炒作，蓄意對中國示強挑釁，極易發生危險接觸，推高地區緊張局勢。

中方對非法侵闖管轄海空域、干擾正常演訓活動的外軍艦機，依法依規採取查證識別、跟蹤監視、警告驅離等安全專業管控措施，對那些挑釁在先、具有敵意性質的行為，被迫採取必要措施予以反制，任何一個主權國家都會這樣做。事實勝於雄辯，美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者。

張曉剛稱，中方敦促美方停止以虛假敘事誤導國際輿論，停止對中國抵近偵察，嚴格管控和約束一線兵力活動，停止任何挑釁行動，避免造成誤解誤判，防止發生海空意外事件、破壞地區和平穩定。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。