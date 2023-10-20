新北青創寶高數位基地舉辦「諾薩克百萬美金挑戰 新創 Demo Day」 10／18熱鬧登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市政府青年局於10月18日在新北青創寶高數位基地舉辦「諾薩克百萬美金挑戰 新創 Demo Day」。主打「數位科技和生技醫療」，新北市青年局集結旗下各基地與合作孵化器的 10 支新創團隊到場展示；此次 Demo Day 由諾薩克投資管理顧問公司執行，吸引眾多創投界知名創投參與，包括穀神星資本、HIVE VENTURES、華研投資、光明亞洲資本及美商安卓樂資本等，現場包含進駐寶高智慧產業園區的鴻海精業及品威電子均到場聆聽。諾薩克表示，預計最高投資金額高達 100 萬美元。

目前人在美國矽谷的諾薩克集團創辦人王雍方博士同步在線上宣布和以色列 Gold Venture Investment（下稱 GVI）簽署「國際孵化器計畫合作意向書（MOU）」，預計投入 1.2 億歐元作為研發基金。GVI 創辦人 Kobi Kalderon 表示，GVI 願為臺灣新創提供專業評估，並協助進軍歐洲市場。

諾薩克投資管理顧問董事長趙世聰進一步補充，國際孵化器計畫除了將臺灣優秀在地之新創團隊推向國際市場外，也計畫將海外新創導入臺灣市場；同時他也感謝新北市政府主辦此活動。趙世聰董事長表示：「諾薩克感謝新北市政府促成這次合作，並提供資源使國際孵化器計畫能夠將臺灣新創團隊接軌國際。未來也希望能夠透過政府的大力支持，結合產官學的力量，使臺灣能夠成為領先亞洲的新創島。」

在 Demo Day 現場，各新創團隊展示他們的研發成果和產品模型，從 AI 技術應用、生物醫學創新到新型醫療解決方案，都反映了新北新創團隊在數位科技和生技醫療領域的無窮潛力。許多團隊也收到了投資意向或合作邀約。這次活動不僅是新創團隊展示自身產品實力的平台，更是團隊與資本、市場和合作夥伴建立聯繫的重要機會。

新北市青年局長邱兆梅首先感謝諾薩克引薦國內外投資人，加深新北技術創業者與國際資本的連結。她強調，為了建立對創業者友善的生態系，單靠地方政府的力量不足的，需要多方協力：「新北市青年局致力於為新創、投資人、產業界搭建溝通交流的平台，透過與諾薩克等民間投資機構合辦活動，希望助新北新創團隊爭取更多資源，進而打開國際市場、登上全球舞台。」

新北市政府青年局不只為新北青創團隊打造新創空間，更提供各種交流平台，包含投資人媒合活動、協助訪商，同時也鼓勵創業團隊參與商業展會，進行商業模式驗證，加速團隊成長。新北市青年局在創業者草創、加速、驗證、擴張等不同發展階段皆有輔導資源，鼓勵青年創業者持續創新，臺灣產業升級帶來更多能量。