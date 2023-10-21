傳奇基金經理人：經濟學家所說的，經常錯的比對的還要多

經濟學家歐文．費雪在數理經濟學、價值和價格理論、資本和貨幣理論以及統計方面留下了豐富的著作。事實上，他似乎之所以被吹捧為偉大的經濟學家，僅僅是因為他有很多話要說。他至少寫了十本重要的書籍，並在耶魯大學授課三十五年以上。但是，你具有某些資歷並不總是意味著你說的就是對的。事實上，在費雪的情況下，他的資歷使他在一些重要的假設上犯了錯誤，例如對一九二九年股市崩盤的預測，然後在事發之後用修訂的行話扳回劣勢。顯然，費雪對華爾街最大的貢獻是他自己的負面例子，這應該作為一個永久的警告，提醒所有關心金融市場和經濟學的人士避開經濟學家的言論。自費雪以來，各種研究已經證明，經濟學家所說的，經常錯的比對的還要多。

在他一生中，歐文．費雪倡導許多經濟和社會議題上，他於一九四七年去世，享年八十歲。他被稱為社會哲學家、改革家、教師、發明家和商人。他提倡採用嚴格的健康和衛生規則、禁酒、世界和平和優生學（一種透過基因達到社會自我改善的種族主義觀念）。他探索計量經濟學，可能知道探索一個全新領域是獲得認可的最簡單方式。費雪甚至與五位總統交往，採用像伯納德．巴魯克（Bernard Baruch）一樣的方式，成為總統顧問並藉此來宣傳自己。費雪喜歡獲得自我認可，並拿到許多的證書來提高自己的知名度。

在經濟學界，他最著名的是他在貨幣理論方面的早期工作，但這一理論已被近年來「芝加哥學派」經濟學家的貨幣理論所取代。對華爾街人士來說，費雪仍然受到經濟學家和經濟史學家的高度評價，這實在令人感到諷刺。華爾街的歷史學家通常認為這是對經濟學家和經濟史學家的譴責，證明他們什麼都不知道。費雪在預測方面顯然不夠準確。如果一名經濟學家無法正確預測，那他還有什麼用呢？

毫無疑問，他最大的錯誤是在一九二九年的股市崩盤和隨之而來的大蕭條中犯下的。一九二八年，費雪花了許多時間倡導如何達成永續的繁榮，完全沒有預見到股市崩盤會發生。即使當其他人開始懷疑會發生崩盤時，他仍然否認會有這種可能，正如《展望雜誌》的一篇諷刺文章所指出的那樣。一九二九年九月五日，費雪聲稱股價不會太高，並堅稱不會發生崩盤。

他曾說：「股票價格可能會出現衰退，但不會像崩盤那樣。股票的股息回報率正在上升。這不是由於股票價格下跌，也不會因為任何「預期」崩盤而加速，我沒有看到這種可能性。」在十月份，他反駁了羅傑．巴布森的悲觀預測，聲稱股市已經達到一個永久性的高原期。就在崩盤前約一週，當市場開始出現動蕩時，他將股市急劇下跌歸咎於「那些試圖利用保證金投機的瘋狂分子」。也許他才是那些瘋狂分子之一。

在十月二十三日，費雪認為「大眾瘋狂投機」並非導致長期牛市的主要原因。他仍然不認為市場會出現像巴布森所預期道瓊工業平均指數下跌六十至八十點，或許指數會出現百分五至十二的振盪，然後便會恢復。但道瓊工業平均指數後來下跌了百分之四十八！當黑色星期四爆發後，他預測錯誤就變得顯而易見，費雪有時會試圖說其他人也被同樣誤導，藉此來合理化自己所犯的錯誤。現代的經濟學家也是會犯同樣的錯誤。如果他們都同樣錯了，他們會認為大家都犯錯，所以可以視為是正常的。

在市場崩盤後不久，但在一九三○年股市繼續下坡段並在一九三二年到達谷底之前，費雪迅速撰寫了《股市崩盤與其後》一書，將他的所有失誤集結成一本明顯充滿尷尬內容的文集。這是一本最好的讀物，因為它顯示世界頂尖的經濟學家也可以完全錯得離譜。這是一本令人贊嘆能夠從理性出發點去正視負面現象的書。從中你可以學習到什麼是你永遠也不該相信的事（你可以在主要圖書館中找到這本書）。

費雪的書籍章節中詳細描述了未來的美好前景，其中包括「樂觀的前景」、「禁酒的回報」和「矯治和預防恐慌的方法」。他列出了政府和私人部門的「矯治和預防恐慌的方法」，這些方法將共同協助拯救「市場免於遭到進一步的災情」。

費雪甚至稱一九三○年股市大跌為「投資者能夠撿到便宜股票的絕佳時機」。他聲稱：「儘管一九二九年的恐慌期間給普通股帶來了巨大損害，但投資信託使得投資普通股比以往任何時候都來得安全。」他在書中總結道：「至少在不久的將來，股市的前景是很光明的。」

費雪錯得不能更離譜了，很快地，前景變得更暗淡了，特別是對他自己的個人財務而言。可惜的是，他遵循了自己的認知！他最終失去了他從發明可見卡片索引系統中賺取的財富。他在股市崩盤後，將最後的一百萬美元投資於雷明頓蘭德公司（Remington Rand）的股票上。他以每股五十八美元的高槓桿買進股票，以為自己就要大賺一筆了……但後來，股票價格暴跌至一美元，他破產了。

費雪的財務狀況從此一蹶不振，直到去世之前，他經常不得不向家人借錢。這對一個應該是世界上最偉大的經濟學家的人來說，相當令人唏噓。在他臨終的時候，他又被一個很明顯就是騙子的人拐騙了最後一筆錢，費雪把自己比作是個為所有人製作精美鞋子的鞋匠，卻從未為自己赤腳的家人做過一雙鞋。

他的兒子歐文．諾頓．費雪（Irving Norton Fisher）於一九五六年寫了一本傳記《我的父親，歐文．費雪》（My Father, Irving Fisher），在書中，他用他父親所開的車生動有趣地描述他的財富。在早年，他開的是一輛道奇和幾輛別克。當財務狂飆時，他有一輛由司機開的林肯、一輛時髦的拉薩爾敞篷車和一輛史丹斯－奈特。當市場觸底時，費雪的財務被徹底摧毀，豪華車消失了，一輛福特又重新出現了。他最後開的車是一九三八年買的一輛二手別克！

雪有著灰色的頭髮，留著小鬍子，戴著圓形眼鏡，看起來就像一名知識分子。他出生於一八六七年，地點在紐約卡茲奇山，他的父親是耶魯大學畢業，擔任牧師工作。他在耶魯大學教書，藉由自己的努力於一八九一年獲得了經濟學博士學位—這是耶魯大學有史以來授予的第一個純經濟學博士學位。兩年後，他娶了一位出身富裕的羅德島家庭的女生，並開始瘋狂地寫作。當人們對他所完成的工作量感到驚訝時，費雪說他只是遵循自己的公式：把可以委託的事情交給他人，並且保持健康。他在一八九八年感染肺結核後，就對自己的健康變得非常偏執。康復後，他戒菸戒酒，遵循嚴格的飲食規定，並且執著於禁酒運動—這或許再次證明了為什麼如果你想在金融市場上賺錢，就不應該聽從經濟學家的話。

時代在變化，江山代有才人出。技術不斷進化，社會也變得更加繁榮。美國人變得愈來愈富有。經濟學家繼續發出預測。「他們經常預測錯誤但從不懷疑自己的能力」，經濟學家對你的財務未來會造成損害。人們往往會相信他們的預測，但這些預測卻很少是正確的，特別是在重要的轉折點上更是如此。歐文．費雪是第一位被市場認真看待的大名經濟學家，也是第一個在公眾面前失敗的經濟學家。他開啟了一個趨勢。從那時起，市場會去聽一名不斷發出預言的經濟巫醫的言論，然後否決他們的意見。個人而言，當人們問我是否與歐文．費雪有關時，我總是感到尷尬。但我總是很自豪地告訴他們，我與他毫無關係。