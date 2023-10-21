國際利空消息衝擊 分析師推看「這」選好股

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以巴衝突吹亂一池春水，總統大選行情走勢跌跌撞撞，金管會主委黃天牧以華爾街名言climbing the wall of worry(攀爬憂慮之牆)鼓勵投資人，只要對台股的靭性有信心，就可攀過這道牆。

上市櫃公司九月營收揭曉，從第三季營收推估獲利表現，再仔細分析上半年季報成長概況，加上法人的產業展望，嚴選第四季至明年可望加速成長的趨勢股，在國際地緣政治風險升高台股震盪之際，逢低布局，正是現階段「攀爬憂慮之牆」進可攻退可守的最佳投資策略。

台股大盤好不容易進入大選行情，無奈以巴衝突吹亂一池春水，尤其正值進入季報發布期，權值股台積電(2330)十月十九日法說會，將牽動相關科技股走勢，法人認為短線將呈現個股季報優劣表現格局。

理周投研部則指出，欲在第三季財報中選出好股，可從九月營收推估整季獲利表現，再輔以歷史數據Q1與Q2毛利率維持或成長者，第三季毛利率則呈現成長者，顯示其產品優化或轉型奏效，個股有機會展現強者恆強的走勢。

以巴地緣衝突加劇 恐衝擊台股選舉行情

先從以巴地緣衝突談起，十月五日巴勒斯坦哈馬斯發動對以色列襲擊，雖然造成油價與美元預期心理的上漲外，原本多數法人與市場均認為自2000年以來以巴已有六次衝突，此次在多數阿拉伯國家呼籲雙方克制下，並不會擴大，因此影響不大。

不過，十六日以色列報復範圍增大後，全球股市稍見波動，台股也不例外十六日跌逾百點，不過，美股本週一開盤四大指數紛上漲，道瓊更大漲三百餘點，大舉掃除以巴衝突疑慮，台股周二也以上漲回應，因此短線仍需密切觀察此事件的發展，避免操作不利。

另外，從九月各項經濟數據評析，財政部公布的出口數據優於市場預期，由AI相關產品帶動資通與視聽產品達82.6億美元，呈現大幅成長，半導體回穩，不過印刷電路板(PCB)與發光二極體(LED)仍不好，至於進口額雖仍衰退但減幅已有縮小。而採購經理人指數(PMI)達48.2%，較八月上升，但未達50%以上的較優表現，以化學生技醫療與電子光學出現急單，其他產業則乏善可陳。

解析了許多，探討回歸到產業面，九月傳統產業包括生技醫療均無營收創高者，多數表現均低於市場預期，第三季整體財報不會好看。金控則因防疫險困擾降低，前九月獲利年增6%，類股或許可納入防禦型成分股方向布局。

營收亮麗還不夠 毛利率季季增更棒

科技從半導體、PC、手機以及組裝與零組件等九月營收則呈現強弱有別，當然第三季獲利也會呈現類似情形，這裡就不再贅述。

重頭戲還是來看看個股季報較務實，大立光(3008)於十二日召開第三季法說，董事長林恩平透露高階鏡頭需求回溫，股價連漲兩個交易日，不過，十六日股價下跌將漲升幅度全數侵蝕，檢視財報資料，毛利率因受iPhone 15沿用舊產品，大幅下滑11%，可知最終基本面才是股價推升王道。

台積電十九日也將進行財報法說會，先從九月營收來看，年減13.4%、季增13%，數據中可確認AI先進製程產線需求仍持續增加，但整體占比有待提升，因此市場對於其第三季獲利季增，且毛利率也預期成長，法說前市場甚至傳出可能降低明年資本支出降至300億美元為近三年低點，不過，台積電卻以上漲回應，顯示第三季獲利可能高於預期，沖淡對明年利空的衝擊，且法人對其第四季則從季增至季減也提出不同看法，畢竟股價短線買題材，中長線則看其未來性。

理周投研部表示，歸納前述評析，從九月營收在類股中選出好股以具體實例來做說明，以伺服器大廠緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)為例，九月營收以技嘉年月雙增分達85%與36%，緯創與英業達雖月增但年減，廣達則年月雙減，目前四檔股價均回測低點支撐，因此除九月營收評估第三季獲利外，最好在財報發布時，觀察毛利率與營業淨利的增減情形，財報的營收與獲利雖是反映當季營運表現，但毛利率的增減更代表個股體質持續轉好的數據。

理周投研部指出，九月營收推估第三季獲利選好股略顯薄弱，若能輔以兩季的毛利率有維持或成長加上第三季毛利率呈現成長者，顯示產品優化或轉型奏效，從短線會有財報發布時的題材效應，中長線也能確立上看目標價調高的機會，只要前兩項條件把握住個股股價會呈現強者愈強走勢。

文／陳春霖

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。