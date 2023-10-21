逢低布局季報潛力股 專家嚴選3檔轉強股

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上市櫃公司第三季營收揭曉，在十一月中公布季報前，逢低布局季報潛力股，是最佳時機。本次選股條件為九月營收月增20%、年增20%，且七、八、九月份月營收增加，加上技術面低檔轉強的個股。

上週以巴爆出五十年來最嚴重的衝突，美股、台股並未受到波及，那斯達克、標普500強力反彈站上月季線，而台股也在選舉行情的護盤下，以盤代跌，反彈300多點，影響比較大的反而是台幣貶值，外資持續流出，阻礙大盤上攻動能，未來一周僅可能在16200點~16800點區間震盪。

在AI伺服器供應鏈及蘋果iPhone15系列新機出貨的帶動下，九月份上市櫃合併營收3.63兆元，月增9.5％，為連續五個月呈現月增，並創今年新高，大盤指數在盤整的狀況下，以選股不選市為指導原則，營收表現好的個股將成為市場關注焦點，在基本面支撐下，相關股價有望領先反映。

上市櫃公司第三季營收揭曉，在十一月中公布季報前，逢低布局季報潛力股，是最佳時機。

本次選股以三個條件，九月份營收月增20%、九月份營收年增20%，及七、八、九月份月營收增加，技術面低檔轉強的個股，茲以安鈦克(6276)、亞翔(6139)、承啟(2425)做說明。

安鈦克自有品牌ANTEC行銷全球

安鈦克為電腦機殼及電源製造商，以自有品牌「ANTEC」行銷全球，營收占比電源供應器50％、電腦機殼44％。2022年營收11.9億元，年減19.7%，EPS 0.75元，受到國際航商塞港，貨櫃運費大幅提升，侵蝕獲利。

但隨著今年塞港解除，加上調整產品組合，剔除毛利低的產品，第二季營收及毛利率開始轉強，來到3.08億元，季增23.6%，年減6.32%，毛利率28%。九月營收1.2億元、月增29.2%、年增75.7%，七、八、九月營收年增皆雙位數成長。

安鈦克股價低檔整理近二個月，10/16以跳空表態，截稿前拉回，力守缺口之上，收44.55元。

亞翔在手訂單逾兩千億元

亞翔主要業務為無塵室與機電工程，過去專注在半導體、面板、生技醫療產業，近年來也積極跨入基礎工程、機場工程、商業建築營造工程等，截至六月底前，在手未完工訂單有2177.66億元。

過去一年來，全球半導體降溫，但半導體晶圓廠擴廠並未停歇，亞翔目前掌握多家晶圓廠訂單，包括聯電、力積電、台積電、中芯、和艦等廠商工程，以及三鶯線捷運系統計畫統包工程，可望衝刺下半年營收。

另外，亞翔子公司榮工承攬高雄車站地下化及後續地上物商場及飯店統包工程、桃園機場三期航站土木工程，另一個子公司亞翔系統集成接獲新加坡聯電擴廠案，總計約310億台幣，預計在九月至明年第二季為工程施作高峰。

亞翔2022年合併營收357億，年增50%，EPS 4.43元。2023年第二季合併營收 99.89億元，季增21.51％、年增 29.49％，九月營收64.6億元，月增56.2%、年增103.3％。法人預估，今年EPS將落在 6.6~8.67元之間，本益比十七倍。

亞翔股價今年五月從53元起漲，9/17截稿前收112元，漲幅二倍之多，目前多頭格局仍未改變，日KD在相對低檔，可望再有一波攻勢。

承啟為七彩虹代工電競高階顯卡

承啟為中國顯示卡龍頭七彩虹的代工廠，主要生產中高階顯卡，應用在電競市場，同時也是輝達的合作夥伴，生產輝達的GPU顯卡，營收比重顯卡佔四成，電腦周邊(包括AI套件及關鍵零組件)佔兩成。

去年底，中國官方對網路遊戲的箝制大幅鬆綁，中高階顯卡需求持續攀升，輝達RTX 40系列顯卡趕在今年上市，在換機潮的帶動下，承啟第二季營收14.78億元，季增 23.68％，年減 9.10％，九月合併營收達8.99億元，月增29.4%，年增49%，創21個月來新高，第三季營收23.53億元，季增 59.2%，年增 45.3%。

另外，承啟旗下有AI伺服器廠天津思騰合力，專門輝達設計H800、A800晶片，受惠於生成式AI需求暢旺，今年第三季進入大量出貨期，可望進一步帶進營收。

不過，美國擴大封鎖對大陸銷售AI晶片，把承啟專為輝達生產的H800晶片也納入管制，因此，後續的接單出貨仍需觀察。

承啟股價從高點62元回檔近24%，打出W底型態且逐步放量，截稿前受消息面影響，跌破五日均線及季線，收47.45元，力守在月線之上。

文／蔡武穆

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。