從越燒越烈的美國罷工潮 入門洞察全球財經 feat.中信金控首席經濟學家林建甫

今年美國的罷工事件越演越烈，範圍越發擴大，從物流公司、好萊塢、汽車公會到醫療機構的勞工們紛紛走上街頭。美國汽車業罷工迄今邁入第5周，美國汽車工人聯合會（UAW）與底特律的福特、通用和Stellantis三大車廠的勞資談判至今未解。資深經濟學家認為這是高通膨問題留給美國社會的嚴重後遺症之一。在本集節目訪談中，金控首席經濟學家除解析罷工潮的深度影響，也大方揭密學習財經知識的獨門秘訣，給大家一堂珍貴的市場觀測課。

美國汽車工人聯合會（UAW）與底特律三大車廠（福特、通用和Stellantis）自今年9月14日以來的勞資談判陷入僵局，揭開美國汽車業近20年來少見的罷工潮，及至10月中旬都未見落幕。本集節目來賓中信金控首席經濟學家林建甫，以美國汽車業罷工案例作為節目開場，帶領聽眾深入淺出，將片段零碎的市場資訊有系統地整理成為有用的財經知識，能輕鬆用在專業提升，抑或是個人理財，是最珍貴的「全球財經觀測第一堂課」。

美國汽車業在COVID疫情期間遇到最大瓶頸，缺零件晶片、缺貨櫃運輸，卻沒有發生罷工，當現在一切都在疫後復甦，卻爆發如此難收拾的案例。林建甫首先點出，「疫情期間，沒有工人！」，因此沒有發生罷工；全球供應鏈持續變動過程，汽車生產和供應受到嚴重影響，導致汽車價格上漲和汽車短缺，對消費者、汽車經銷商和汽車製造商都造成了負面影響，而壓倒性的最後一根稻草就是通膨嚴重，工人薪水太少，生活苦！美國高通膨如果持續停滯下去，影響後作力將擴散為美國生產遲鈍化的深層壓力。

林建甫為美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士，返國後，在母校台灣大學經濟系任教數十年，在擔任現職中信金控首席經濟學家之前，他在三大政策智庫之一的台灣經濟研究院，以院長之職帶領上百位經濟學家。林建甫說，其實經濟學研究大多數時間是在做數學推導，把抽象的經濟用數學公式單純化；現在工作上的實務分析則來自真實市場及大量閱讀。他也鼓勵青年學子，只要能好好學習經濟學原理、個體經濟學等大學一、二年級課程並融會貫通，就能有紮實基礎思考經濟現況。

林教授鼓勵聽眾，多多接觸財經資訊，最好方法是從買1張股票開始，「因為怕損失，就會一直關注股票、發行公司的相關資訊」；一如買了債券的投資人，每天了解美國十年期公債殖利率，也是有其必要。他也講了財經學界的2個小故事，一個是他的恩師、中研院士陳昭南，提醒大學生要早早申請信用卡，「才會注意個人的日常支出」；一個是他的好友、政大財務管理學系教授周冠男，以ETF始祖0050作為理財核心，「全台灣最好的50家企業在幫他賺錢」，連他自己的車牌號碼都是「0050」！