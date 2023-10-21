期待迎補貨潮 3大IC設計產業營運回春

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九月出口終結連十二黑，九月出口金額388.1億美元，年增3.4%。雖然中國經濟放緩引起擔憂，且全球經濟仍然處於高利率的困境，但隨著AI商機的蓬勃發展以及半導體產業悲觀氛圍轉淡，市場期待電子零組件外銷在今年底前能出現正增長。其中半導體方面，目前IC設計業的庫存處於相對低檔，且客戶端為應對年底和聖誕節等旺季，期待有機會迎來補貨潮。

展望IC設計產業後市，IC設計廠傳出客戶端回補庫存，下半年的營運狀況或許不像原先悲觀，不過市場對於年底購物節銷售仍保持謹慎態度，但IC設計產業在不同產品領域，如電腦、智慧手機、驅動IC等，出現不同程度的復甦跡象。

此外，令IC設計公司鬆口氣的是，IC設計成本有所下降，這有助於提升毛利率。過去幾季，市場需求減緩導致產品價格下滑，但生產成本未降，對毛利率造成壓力。然而，幸好晶圓代工價格持續修正，這減輕部分IC設計廠的壓力。

晶心科深耕RISC-V市場 今年推出多項AI新品

CPU矽智財廠晶心科(6533)一至九月累計營收為6.51億元，年增4.74%。九月營收為3,826萬元，年減67.11%，上半年EPS為-1.91元。雖然營收未有顯著回溫，但是從月營收來看，2023年的六、七、八月都出現年月雙增。

晶心科主要從事晶心嵌入式微處理器核心智財及其相關硬體、軟體發展平台與工具鏈，近期有多個成長動能，首先在公司耕耘的RISC-V市場，2023年推出許多AI新產品；其次在車用產品方面，N25F-SE是業界第一個通過ISO 26262功能安全標準認證，全面符合汽車應用開發的RISC-V CPU IP；最後，在AI領域的布局也開始繳出成績， Meta用於AI加速器開發的MTIA晶片，主要兩款採用晶心科AX25-V100的IP。

展望未來，公司認為雖然今年半導體景氣不佳，但因持續致力新產品的研發、新客戶的布建，看好第四季成長。

立積耕耘的雷達感測器 逐漸開花結果

射頻晶片廠立積(4968)九月營收為2.46億元，年減17.05%，上半年EPS為-1.59元，對比去年同期的0.46元，雖然營收數據未有顯著回升，但是展望未來，公司全力衝刺雷達感測器市場，目前已經成功打入國際大廠智慧家電供應鏈，並被應用在智慧感測燈、智慧浴缸等相關終端產品線當中，成為立積下個成長動能。

此外，立積在WiFi射頻前端模組(FEM)產品線已經成功切入WiFi 7供應鏈，隨著明年手機、路由器等終端裝置全力搶攻WiFi 7市場，可望同步受惠。

在IC設計業者中，筆者留意到聯發科股價來到800元左右的近一年新高，股價大幅上漲的可能原因，除了AI題材之外，不禁讓人聯想到是否手機市場逐漸回溫？不過根據TrendForce研究顯示，第二季手機產量持續衰退，第一季年減約20%，第二季年減約6.6%，僅2.7億支，上半年智慧型手機產量合計5.2億支，對比去年同期衰退13.3%，不論是個別季度或是上半年合計，均創下十年新低紀錄。

TrendForce預測，由於全球經濟前景不明朗，智慧型手機市場可能在今年第四季再次受到影響，下半年生產量可能進一步下調。而對於2024年的展望，TrendForce目前預測全球智慧型手機生產量將年增2-3%。然而，這一預測仍受到經濟局勢的不確定性影響，最終的生產表現將視區域經濟走向而定，仍需持續觀察。

立積耕耘的雷達感測器 逐漸開花結果

聯發科(2454)九月營收為360.78億元，月減14.62%，年減36.23%。一至九月累計營收為3038.84億元，年減31.03%，上半年EPS為20.71元，對比去年同期的43.4元。雖然營收數據仍未有顯著回升，不過從月營收來看，2023年的五、六、八月出現單月月增，而且股價今年以來已默默上漲三成左右，尤其從九月中後期以來的漲幅最為明顯。

端看聯發科近期利多，除了AI未來的營收貢獻潛力，使得外資上調目標價至1000元外，在手機市場前景未明下，但是股價為何不弱？值得投資人關注。

文／張仲華