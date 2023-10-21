雙捷運站就是夯 全台捷運站房價漲幅前五名曝光！

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在大台北捷運系統成形後，逐捷運而居是買房的最高指南，其中，雙線交匯站更是不敗寶典。 大眾捷運系統全台普及後，目前在雙北、桃園、台中及高雄都有捷運路網或輕軌，而「逐捷運而居」幾乎是現代人買房的不敗寶典，但哪些捷運站是全台收入「中位數」前三名的買房最愛呢？

捷運購屋地圖

僑馥建經針對全台總共十條捷運路網，以及三條輕軌路網進行統計，並提供本刊讀者「全台收入前三名捷運、輕軌站周邊中古屋房價行情」的第一手資訊，相信對想買在捷運站或輕軌站旁的民眾來說，是很好參考的「購屋地圖」。

僑馥建經董事長彭慶指出，交通區位因素是買房時重要的參考指標，也直接影響周邊房價行情，本次參考財政部最新公布的「110年度鄉鎮村里綜合所得稅申報」資料，整理出全台收入中位數最高前三名的輕軌、捷運(以所在鄰里界定)，分析周邊五百公尺，屋齡超過三年之中古屋房價行情，至於房屋型態則以大樓及華廈為主。

彭慶表示，所謂的「收入中位數」，一般人都以為是「平均數」，但其實不然，所謂的「收入中位數」，是收入從高低順序排列，取「正中間數」；至於「平均數」，則是將所有的收入相加，之後再除以計算總數。

舉例來說，100、170及200這三個數字，170就是「中位數」，而(100+170+200)÷3=156.67，這個156.67則為「平均數」。

彭慶指出，此次參考財政部最新公布的「110年度鄉鎮村里綜合所得稅申報」資料，來統計全台收入中位數最高前三名的輕軌、捷運，主要在了解這群人購屋的喜好，以供未來想沿著捷運買房之民眾參考。

台北各捷運線房價最高前三

就「台北捷運」整體來說，台北捷運網分布密集，以整體捷運線來看，收入中位數最高的前三名，有三站落在文湖線，由高到低依序為劍南路站、大安森林公園站、南港軟體園區站及南港展覽館站。

而房價最高的捷運站則是位於大安區的大安森林公園站和東門站，大安森林公園站每坪均價125萬元，房價比第一名的劍南路站高出約40%，但收入中位數僅排名第二名，約89.7萬元，比劍南路站少6%。

此外，台北捷運收入中位數前三名的捷運站，除了南港展覽館站之外，其他站的周邊房價均高於所在行政區。

若再就各路線來看，「淡水信義線」收入中位數最高前三名，依序為大安森林公園站、東門站、信義安和站，三站皆位於大安區，周邊房價最高為大安森林公園站及東門站，每坪均價125萬元，其中東門站為淡水信義線及中和新蘆線的交匯站，房價年漲幅達4%為最多。

信義安和站每坪均價99萬元，房價年漲幅2%，除了信義安和站之外，其他站周邊房價均高於所在行政區，值得注意的是，僅差一站的東門站及大安森林公園站，近一年房價呈一漲一跌狀態，大安森林公園站周邊房價較前一年相比，跌幅高達11%。

文湖線一站之差 房價差11萬

「文湖線」收入中位數最高前三名依序為劍南路站、南港軟體園區站及南港展覽館站、大直站，大直站周邊房價最高，每坪均價93萬元，房價年跌幅最多達6%；其次為劍南路站，每坪均價89萬元，房價年漲幅1%。

南港軟體園區及南港展覽館僅差一站，每坪均價卻差了11萬元，南港軟體園區站每坪均價85萬元，房價年漲幅4%，南港展覽館為文湖線及板南線的交匯站，每坪均價74萬元，房價跌幅5%。除了南港展覽館站之外，其他站的房價均高於區域行情。

板南線忠孝新生站小跌

「板南線」收入中位數最高前三名依序為西門站、忠孝敦化站、忠孝新生站，收入中位數最高的西門站，房價卻是三站中最低的，每坪均價66萬元，為板南線及松山新店線的交匯站。

忠孝敦化站及忠孝新生站皆位於大安區，房價皆低於所在行政區，忠孝敦化站周邊房價最高，每坪均價98萬元，忠孝新生為板南線及中和新蘆線的交匯站，每坪86萬元，房價跌幅4%為最多。

中和新蘆線 雙捷運站夯

「中和新蘆線」收入中位數最高前三名都是雙線交匯站，依序為東門站、忠孝新生站、松江南京站。

東門站房價最高，每坪均價125萬元，年漲幅4%為最多，忠孝新生站每坪均價86萬元，年跌幅4%為最多，松江南京站每坪均價85萬元，房價較前一年持平；除了忠孝新生站之外，其他二站房價皆高於所在行政區。

松山新店線 雙捷運站夯

「松山新店線」收入中位數最高前三名皆為雙線交匯站，依序為南京復興站、西門站、中正紀念堂站。

南京復興站每坪均價85萬元，年漲幅4%為最高，西門站每坪均價66萬元，年漲幅1%，中正紀念堂站房價最高，每坪均價114萬元，年漲幅3%，此三站房價皆為正成長；除了南京復興站之外，其他二站房價皆高於所在行政區。

環狀線差一站 漲跌兩樣情

「環狀線」收入中位數前三名依序為十四張站、幸福站、橋和站及中原站，幸福站每坪均價51萬元，年漲幅5%，橋和站每坪均價44萬元，中原站每坪均價44萬元。

其中，同樣位於中和區的橋和站與中原站僅差一站，房價行情大不同，橋和站年漲幅6%，中原站則是跌2%。

環狀線前三名中，除十四張站交易量不足，幸福站房價高於所在行政區，其他二站房價皆低於區域行情。

新北兩輕軌 紅樹林漲最多

「新北輕軌」有淡水輕軌及安坑輕軌，收入中位數前三名依序為十四張站、安康站、紅樹林站，其中，十四張站可轉乘捷運環狀線，但近一年交易量不足，安康站每坪均價39萬元，年漲幅2%。

而紅樹林站可轉乘捷運淡水信義線，每坪單價41萬元，年漲幅13%為最多，且高於區域行情約40%。

桃園捷運年漲幅最高8%

「桃園機場捷運線」收入中位數前三名依序為領航站、林口站及高鐵桃園站，領航站每坪均價34萬元，年漲幅5%，林口站每坪42萬元，年漲幅8%，高鐵桃園站每坪均價49萬元，年漲幅8%。

桃園捷運前三名的房價皆高於所在行政區，其中，高鐵桃園站可轉乘南、北向的高鐵，通往其他縣市，房價高出區域行情約88%。

台中捷運漲幅前三都在南屯

通車接近三年的「台中捷運」，收入中位數前三名皆位於南屯區，依序為豐樂公園站、文心森林公園站及水安宮站；豐樂公園站每坪均價41萬元，年漲幅高達15%，文心森林公園每坪均價32萬元，年漲幅9%，水安宮站每坪均價34萬元，年漲幅6%。

台中捷運前三名的房價都高於所在行政區，且年漲幅皆為正成長，其中，豐樂公園站高出區域行情約29%為最多。

高雄紅橘兩線 凹子底站最猛

「高雄捷運紅線」收入中位數前三名依序為凹子底站、世運站及油廠國小站、中央公園站，其中，位於北高雄最精華區「農16特區」的凹子底站，每坪均價37萬元，年漲幅高達30%，房價高出區域行情約24%；世運站及油廠國小站近一年交易量不足，而中央公園站每坪均價21萬元，年跌幅達18%，房價低於區域行情。

「高雄捷運橘線」收入中位數前三名依序為衛武營站、市議會站及文化中心站，其中，衛武營站每坪均價20萬元，房價與上一年度持平，市議會站每坪均價24萬元，年跌幅1%，文化中心站每坪均價26萬元，年漲幅8%。

此外，橘線前三名之中，除衛武營站之外，其他二站房價皆高於區域行情。

高雄輕軌愛河之心最有看頭

「高雄輕軌」收入中位數前三名依序為美術館站及聯合醫院站、龍華國小站及愛河之心站、凱旋瑞田站。

美術館站每坪均價32萬元，年漲幅7%，聯合醫院站每坪均價32萬元，年漲幅7%。龍華國小站每坪31萬元，年漲幅9%，愛河之心站房價最高，每坪均價39萬元，年漲幅高達37%；凱旋瑞田站每坪均價25萬元，年漲幅14%。

高雄輕軌前三名房價皆高於所在行政區，其中，愛河之心站可轉乘高雄捷運紅線，房價高出區域行情近31%，房市交易熱絡。

全台捷運、輕軌周邊漲跌幅前五名

另若不分區，從全台捷運、輕軌周邊房價漲幅前五名來統計，依序是愛河之心站、凹子底站、環北站、九德站及鳳山站。

房價漲幅最多集中在高雄鼓山區的捷運及輕軌站，且均為雙線交匯或轉乘站，愛河之心站每坪均價39萬元，房價年漲幅37%，為全台最高；其次為凹子底站，每坪均價37萬元，房價年漲幅30%。

桃園的環北站每坪均價33萬元，房價年漲幅19%，台中的九德站每坪均價21萬元，房價年漲幅18%，高雄的鳳山站每坪均價20萬元，房價年漲幅16%。漲幅前五名中，除了九德站以及鳳山站以外，其他站的房價皆高於區域行情。

至於全台捷運、輕軌周邊房價跌幅前五名依序是後勁站、中央公園站、壽山公園站、大湖公園站及長庚醫院站、大安森林公園站。前三名均落在高雄市，後勁站每坪均價15萬元，年跌幅28%為最多，中央公園站每坪21萬元，年跌幅18%，壽山公園站每坪18萬元，年跌幅16%。

台北的大湖公園站及桃園的長庚醫院站並列第四名，大湖公園站每坪均價64萬元，年跌幅12%，長庚醫院站每坪均價36萬元，年跌幅12%，台北的大安森林公園每坪均價125萬元，年跌幅11%。

跌幅前五名中，除了長庚醫院站及大安森林公園站之外，其他站的房價均低於區域行情。

文／顏瓊真