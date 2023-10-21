育達科大景大盃全國永續烘焙美學禮盒爭霸獲佳績

育達科技大學餐旅經營系大二同學賴彥蓁、張瑜宣同學於112年10月14日參加「2023景大盃全國永續烘焙美學禮盒爭霸賽」大專組分別獲得銅牌獎與最佳永續獎成績，用參賽來證明大學一年級課程所學習的技能與創新能力。

本次比賽主辦單位為提升大專院校餐飲相關科系的在校學生，對烘焙甜點的認知與實務上表現，激發創意，藉由比賽讓廣大喜愛甜點的青年學子們，凝聚默契組隊參賽，盡情揮灑熱情，展現實力，做出精緻美味與美學的禮盒。

榮獲得銅牌獎的餐旅系二年級賴彥蓁同學，畢業於君毅高中餐飲科，高中時期在學校老師的教導與帶領下，已取得中餐、烘焙、飲調、米食、餐服等丙級證照，高中畢業後選擇育達餐旅系就讀，賴同學表示，學校的師長都對同學很好，感覺地到學校與老師的資源都投入在學生身上，為了不辜負高中老師與大學老師照顧與教導，未來目標將努力考取烘焙乙級證照及跟著老師參加各式比賽。

另一位參賽餐旅系二年級張瑜宣同學，一樣畢業於君毅高中餐飲科，高中時期已取得中餐、烘焙、飲調、餐服等丙級等證照，顯見同學們在高中端有優質老師與專業的教室可以學習與取得相關證照，在高中時奠定扎實的餐飲技能，這次得獎對其烘焙技術與對永續的理解，成功榮獲「最佳永續獎」；張同學感性的說著，很感謝育達餐旅系的老師當初到我住的社區，帶著社區長輩們做餐飲相關的教學，回饋給社區長輩，讓我更瞭解到學校，後來聽爸爸的話，選擇就讀育達餐旅系，學校老師對我們都很好，手把手的教學方式，我很喜歡，未來將努力考取烘焙乙級證照及持續參加各式比賽，為自己與學校爭光。

育達科大吳菊校長表示，餐旅系在歷任系主任的規劃下，學校已建置完善的餐旅實作場域，除了有中餐、西餐、烘焙、飲調、客房、餐服等國家級考場外，更有食安、品酒及釀酒等專業教室，同學們更能盡情發揮所長，而選手有歷屆學長姐的經驗傳承作為後盾，在教師的用心指導下，期待持續創造佳績，希望同學藉由競賽舞台，互相切磋學習，吸取各方經驗，成就最好的自己，學校將持續培育同學成為餐旅專業人才，讓同學們未來走出社會時，成為餐旅產業不可或缺的人才。