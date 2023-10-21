債券價格頻破底怎辦？免驚！把握「這點」逾2成報酬率這樣到手

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

不少投資人積極搶進債券，卻看著價格連連破底，不免恐慌。 專家認為，聯準會降息趨勢明確，債券價格反彈是早晚問題，關鍵在於賺價差？還是收息？

美國10年期公債殖利率在10月初一度升破4.8％，創16年來新高，之後「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）、美國避險基金橋水聯合公司創辦人達里歐（Ray Dalio）都認為，美國10年期公債殖利率短期內將升破5％。從去年起殷殷期盼美國聯準會2023年開始降息、瘋搶債券的投資人，如今卻不斷看到債券價格破底，不免擔心，債券是否還值得持有？

美國10年期公債殖利率創16年新高，其實是債券市場供需失衡的表現。首先，聯準會緊縮政策除了升息還有「縮表」，即使聯準會九月並未調升利率，縮表行動也沒停止，持續賣出債券、收回貨幣。中央大學經濟系教授吳大任指出，自聯準會縮表以來，已從市場回收1兆美元資金、釋出大量公債，當供給大於需求時，債券價格下跌，另一表現就是殖利率上升。

此外，投資人對聯準會降息的預期自2022年起就不曾間斷，使長債殖利率遲未追上短債，出現有史以來最嚴重的殖利率倒掛。然而，通膨的僵固性卻讓市場屢次失望，隨著降息期程遞延至2024年下半年，過去搶拾債券、坐等降息後資本利得的投資者，開始大量拋售債券，加速債券價格崩跌。只是近期以巴戰爭推升市場風險，使資金再度回流美國公債避險，10年期美債殖利率回落至4.6％左右。

在美國聯準會緊縮貨幣政策未結束前，市場認為十年期美債殖利率有 衝破五％的機會。

美債殖利率有上行空間 收益創2008年來首見

即使10年期美債殖利率已見回落，市場對其衝破5％的預期仍未消退。永豐20年美公債ETF經理人周彥名就認為，10年期美債殖利率升破5％的機率仍高達6成以上；吳大任也指出，「只要聯準會貨幣政策方向還是緊縮，便不能完全排除超過五％的可能性。」預期今年第四季至明年第一季間，就有機會看到此一現象。

美債殖利率有上行空間，意味著債券價格將繼續下跌，那麼現在還適合持有債券嗎？

DWS全球投資長傑西（Björn Jesch）指出，明年降息並非全面調整利率的開始，即使通膨率在2024年大幅下降，仍不足以促使聯準會恢復至中性利率（編按：可同時維持經濟成長與溫和通膨的利率），這情況更有利債券投資者，「他們現在正從2008年以來從未見過的利息收益率中受益。」吳大任也認為，現階段確實仍為債券優於股票。

在債券標的的選擇上，從投資市場來看，經理人一致建議以美國、成熟國家市場為主。周彥名表示，新興市場在美元走強的環境下，表現將明顯受壓抑；傑西也認為，在中國的拖累之下，對新興市場看法相對謹慎。

至於投資等級債、非投資等級債、政府公債當中，又以投資等級債、政府公債較為看好，其中投資等級債可提供比公債更佳的條件，且若經濟衰退比預期嚴重，投資等級債可更具彈性；相對地，非投資等級債在明年不確定性高的環境下，會有較高風險。

操作策略別死守債券 利用短天期債券降波動風險

針對債券存續期間，經理人則提出不同建議。周彥名分析，多數投資人去年以來布局標的為長天期債券，如今降息趨勢已明確，利用短天期債券可降低波動風險，建議與長債各半進行配置；尚未持有債券的投資人，現在想進場也建議以短債為首要考量，傑西同樣偏好2至5年期債券。

聯邦投信投資研究處協理余政民則更看好長債，認為長債在降息之後，預期心理實現所獲得的報酬會比短債更優渥。綜合以上看法，配置短天期美國投資等級債或美政府公債，是穩健、降低資產風險的選擇；仍偏好資本利得者，則可選擇長債。

即使債券價格有望在降息後出現2成以上報酬，不同投資目標者應有不同配置策略，死守債券並非都是最好選擇。針對以資本利得為目標的投資人，余政民認為，市場有許多標的都可獲得2成以上報酬，若找到好標的，可轉換資金至風險性資產；除非沒有更好的標的，才建議別貿然退場，「忍著等到反彈之日。」若原本就以領息為目標者，則不須受價格波動影響信心，「現在還是最好買點。」不僅鎖定難得的高利息值，也能「順便」享受資本利得。

看著報酬為負的債券資產，投資人可先別著急，余政民直言，「聯準會降息是『送分題』，一定會到來，只是早晚的問題。」即使10年期公債殖利率觸及5％，也不必放大恐慌情緒。

文／李瑞瑾

推薦閱讀 債券優殖 把握十年難得進場點