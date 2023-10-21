選舉造勢行情 專家：要看這2檔指標股

藍白合不合還沒搞定，但倫飛已經從八月下旬的79元漲到155元(含權2.5元)，除權後再拉兩根漲停板，以還原權值來計算，三十四個交易日累積漲幅達1.37倍，非綠陣營的選舉造勢行情做得還可以。

那麼綠營呢？傳統上似乎認為生技族群是綠營的選舉造勢行情的大本營，但筆者認為經過了COVID-19疫情的本夢比炒作後，走出疫情後的生技股大概率要先經過本益比的下修與籌碼沉澱，之後才進入到築底，這不是整理一兩年的事情，所以現階段能夠代表綠營的選舉造勢行情，應該是非聯電集團莫屬，畢竟曹董曾經捐一億美元助力國防，又為了展現捍衛民主、對抗中共的決心，拋棄新加坡國籍，而聯電集團的矽統從國慶日後連漲五天，37.2元漲到54.8元，累積漲幅達47.31%，如果從7月28日的18.4元起算，累積漲幅更高達1.97倍，更別說還有智原與聯電也是近期的多頭強勢股，可以說，藍綠的選舉造勢行情旗鼓相當。

集團年底作帳 指標股帶動輪漲

年底免不了作帳行情，在股市裡比較有機會出現作帳行情的集團是台塑、聯電、華新、鴻海。既然聯電集團有矽統當指標股，那麼不排除集團旗下個股也有輪番上漲的可能。

從法人買賣超來看，投信從6月8日開始買聯陽，以115元當作起漲點，最高來到182.5元，累積漲幅達58.69%。聯詠從八月開始買，不過可能是處在高位震盪，有盤頭的疑慮，所以成交量呈現萎縮，估計暫時還不是主角。

內外資都買進智原，10月24日法說會，從目前的資訊來看，最大的亮點就是切入先進製程與先進封裝，照理說，在這樣的題材包裝下，應該是挑戰新高才對，不過IP族群在10月17日出現媒體刊載力旺與M31的利多卻開高走低，世芯-KY跌-4.19%、創意跌-1.75%，智原雖收漲，但留10.5元的上影線，M31的上影線長達43元，力旺的上影線也有75元之多，可見得盤勢只要見到利多就想出，這是股市老手的作法，雖然不一定代表是主力出貨，但階段性的籌碼沉澱就跑不掉，集中市場平均成交金額不足三千億元以上就有輪動稍快的問題。

階段性籌碼沉澱 資金賣高買低

當然很明顯的就是資金賣高買低的作法，儘管法人還是買進智原，但聯電的低位轉強吸引了資金，價漲量增的築底訊號，成為國慶日後五個交易日內主力買超排行榜第一位，99460張，恰巧差不多就是外資的99606張買超，同時間投信也買超18413張，估計在護盤的背景下，聯電有機會受到法人的持續買超。

伴隨著總統大選議題而來的問題是，誰是下一任APEC領袖代表？歷任領袖代表分別為：1993-1994年蕭萬長、1995-1997年辜振甫、1998-1999年江丙坤、2000年彭淮南、2002-2004年李遠哲、2005年林信義、2006年張忠謀、2007年施振榮、2008-2012年連戰、2013-2015年蕭萬長、2016-2017宋楚瑜、2018-2022年張忠謀，很明顯的如果是綠營總統大多傾向企業界人士出任代表，如果是藍營總統大多屬意政界人士，而還在談的藍白合的柯文哲一句話：「把郭台銘拉進來」，有很多聯想，筆者認為柯文哲的言外之意有可能請郭台銘出任APEC領袖代表。

黃仁勳出席10月18日的鴻海科技日，可惜的是鴻海的AI伺服器是給在滬深股市掛牌的工業富聯出貨，工業富聯股價在今年創了歷史新高26.71元人民幣，因此如果鴻海集團有作帳行情的話，推測最有機會的應該是搞IC封裝的訊芯-KY，尤其是CoWoS又是在蔣尚義手上研發出來的技術，在摩爾定律接近物理極限的過程，利用先進封裝來補強先進製程是業界確定的發展方向。

至於華新集團的作帳行情，原以為在佳邦從45.4元漲到73.6元之後，華邦電將會接棒上漲，但10月16日突然跳空急跌-8.11%後，對華邦電的期待又被降溫了，情況有點類似先前突然漲停板的華新科繼續陷入區間震盪格局，當然也有可能是時間還太早，等到十一、十二月時，瀚宇博與精成科也差不多結束了拉回修正，追蹤看看。

文／林修鋒