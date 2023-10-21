台北仁濟院舉辦重陽敬老活動 關懷長者持續獻愛心

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長期深耕高齡服務的台北仁濟院，舉辦各種公益活動從不間斷。由仁濟院主辦「重陽敬老活動」已邁入第13個年頭，經過疫情後，2023年特別於重陽節前夕假「1919藝文中心」重新啟動，邀請中正、萬華及大同區近500名獨居長者齊聚一堂，現在提供豐盛饗宴，且安排許多精彩有趣的活動，讓長者感到溫馨的關懷。

仁濟院董事長林明成表示，由於三年多的疫情導致人與人的互動受到限制，且獨居長者的人際關係本來就較為薄弱，因應疫情減少跟人的接觸，仁濟院改將五星級餐點送至長者家中、且增加電話問安，讓長者在家也能感受關心。今年疫情減緩，仁濟院又再次重啟重陽餐會，讓長輩們能再次走出戶外，在活動中與朋友互動，找到老年生活樂趣及目標，重拾往日的活力。

仁濟院的獨居長者關懷活動是有一群老友的長期陪伴，而志工與長輩配對編組，並透過重陽餐會、小型餐會、年節贈禮等活動來拉近彼此關係，讓長者減少孤獨感，使老有所伴。目前在萬華、大同、中正三區共有44個小組，志工與長者間互動頻繁，關懷超過10年的達10餘組，是疫情期間彼此互相支持的重要力量。仁濟院期望能達到與長者一起「共老共好」，再一起度過下一個十年。

活動現場備有豐盛美味料理讓長者享受美食，仁濟院也特地安排莊敬中學學生活動開始即為長者們帶來經典MV舞曲，席間還安排樂團演唱、雜耍、魔術，一連串的演出趣味十足。今年更邀請「保庇天后」王彩樺來到現場，為長輩們演唱耳熟能詳的歌曲，讓長輩們能過個開心的重陽節。

為使年長者照護更趨完善，仁濟院每年精心安排協助長者維持身心健康的活動，也帶入世代交流及視角，讓更多青年學子參與的同時，更了解樂齡照護。林明成表示，仁濟院實施長者照護活動已持續百年歷史，從一間療養院中的安老室開始，進而發展至長者照護領域，直到現在的規模，始終維持著「關懷老人」的理念。

他透露，仁濟院目前正在規畫一個「高齡者學習成長的示範中心」，未來將可以提供高齡者完善醫療照顧、多元課程，並成為高齡服務的發展基地，要讓長輩們都能持續學習與成長，讓更多銀髮族能活出精采人生。