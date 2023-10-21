16檔投信新歡 搶搭順風車

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16檔投信新歡股

時序將邁入11月，投信本季操作焦點逐漸清晰，尤其在ETF投資熱浪帶動下，年底重量級高息ETF成分股調整更受熱議。據法人分析，投信主動、被動基金進入換股潮，本季新歡股逐步浮上檯面，須盯緊投信銀彈動向，計有萬潤、威剛、精測等16檔新寵股，投信本季來持股比率明顯提升，有望搶搭年底作帳的順風車。

年底高股息ETF進入調整持股高峰期，投信被動式操作蓄勢待發，而進入季中後，內資作帳主攻部隊也漸成形，法人分析，投信買盤剛介入不久的認養股，通常拉抬空間較大、力道也較猛，投信主動及被動式買盤同步調整，投信內資認養中的潛力股值得關注。

統一投顧董事長黎方國表示，今年來高股息ETF人氣暢旺，部分今年每股稅後純益（EPS）較去年衰退，或股價漲多的公司，已不符合高股息要求，預估在年底成分股調整時將遭剔除，建議投資人現階段可參考上市櫃公司半年報，將買盤轉進今年半年報EPS亮眼者、提前布局卡位，靜待投信買盤進場拉抬。

篩選投信本季來持股比重增加，但持股比重未逾15％且投信本周仍站買方的個股，有萬潤、威剛、精測、高技、昇佳電子等16檔入列，幾乎全由電子股包辦，投信本周買超張數介於27～5,169張，高達九檔為半導體股。

台積電破除資本支出下修傳聞，並強調將全力擴張CoWoS先進封裝產能，力拚2024年底產能較今年增逾一倍，台積電CoWoS點膠機與自動光學檢測（AOI）主要供應商萬潤的高階訂單強勁，先前更傳出自同業手中搶下約十台訂單，股價在投信銀彈力挺下高檔震盪，本季來上漲19.47％，投信加碼3,509張，持股比率也自9月底的0.78％大增至5％，創逾兩個月高。

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光分析，台股上市櫃第三季財報佳且第四季GDP成長率為四季最高，加上年底前還有感恩節及耶誕節帶來的採購旺季商機，電子業隨庫存周期底部確立，也漸邁入主動補庫存階段，台股國家隊7～10月買股平均成本約落在16,600點，後續指數將有「跌不得」的支撐力道，研判本波反彈尚未結束，最低在16,200點附近將有強撐。

（相關新聞見A3）