鮑爾鴿中帶鷹 美10年債息觸抵5% 創16年新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美10年公債殖利率走勢

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）19日演說指出，長期公債殖利率飆揚，降低進一步升息的必要性，暗示Fed可能暫停升息直到年底。但鮑爾也表示，當前通膨數據依舊過高，鑑於經濟強韌且勞動市場持續緊俏，「還是會敞開升息大門」。

市場投資人持續消化鮑爾談話，20日亞洲盤時段，美國10年期公債殖利率一度觸抵5％，為2007年7月20日來首見，最後收在4.987％，刷新16年高點，稍晚10年期美債利率回跌到4.94％。

報導指出，鮑爾美東時間19日中午在紐約經濟俱樂部的演說，呼應其他Fed官員近日主張暫停升息立場，原因出自美公債殖利率飆升。鮑爾發言為11月例會按兵不動奠基，甚至暗示12月例會不升息可能性。

根據芝商所FedWatch工具顯示，Fed在11月利率不動機率逼近99％，12月例會不升息機率則有77％。

鮑爾演說中提到，現在債券殖利率走揚，讓金融環境更加緊縮，因而降低進一步升息的必要性。

過去一個月美國長期利率急升，影響房貸、車貸乃至企業發債的成本，達到經濟放緩的效果，可替代Fed升息。作為美國房貸市場主流的30年期固定抵押貸款，平均利率已飆破8％，創下2000年來新高。

鮑爾表示，美國經濟已朝向物價穩定，考慮貨幣政策遞延效果及地緣政治緊張升高的不確定性，聯準會不得不「謹慎行事」。但他不忘強調，「通膨還是太高，我們仍不知道這些下降的數據持續多久，未來幾季通膨會走到什麼地步。」。

鮑爾並表示，鑑於美國經濟強韌，就業市場緊俏依舊，仍不會關閉升息大門，此言給市場對Fed升息循環到尾聲的預期澆了一盆冷水。

對此，LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）指出，鮑爾通篇演說的主題在安撫市場，遺憾的是市場不買單，美股在他發表講稿之初開高，但隨後賣壓大舉出籠。（相關新聞見A5）