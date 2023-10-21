9月外銷訂單 連13黑 11月拚翻紅

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經濟部20日公布最新外銷訂單統計。受全球通膨及升息壓力續存影響，經濟成長減緩，終端市場需求疲軟，加上供應鏈持續調整庫存，9月外銷訂單為514億美元，年減15.6％，為連續13個月負成長，但預估因AI商機需求增溫、庫存去化成效顯現，加上去年第四季基期較低，11、12月訂單金額有機會由黑翻紅。

經濟部統計處處長黃于玲表示，資通信與電子產品因年底消費旺季、國際手機新品接力上市，9月訂單金額較8月增加，「確實有看到備貨潮」。但因全球通膨、升息壓力等尚未解除，以及需求疲軟仍不如去年同期表現，綜計第三季金額為1,451.6億美元，苦寫連5黑。

展望未來，黃于玲指出，新興科技應用持續擴增，加上國際品牌消費性電子新品接續上市，再加上歐美年終消費旺季備貨需求挹注，有助於維繫外銷接單成長動能，但全球通膨、升息遞延效應、美中科技戰持續，俄烏戰爭未停，卻又出現以巴戰爭，恐抑制全球貿易成長動能，預估10月外銷訂單為510億～530億美元，年減4.3％～7.9％，減幅將縮小至個位數。

至於接單概況何時有機會轉正？黃于玲認為，在AI商機需求非常熱絡，庫存去化成效將會在第四季逐漸顯現，加上去年11、12月基期比較低，預估第四季，特別是11、12月將會有機會出現正成長。

從貨品別來看，科技貨品仍受到全球通膨、升息影響，終端電子產品需求不振，供應鏈持續去化庫存，導致資訊通信產品及電子產品分別年減19.2％及16.7％，分別連8黑、連11黑。但值得注意的是，光學器材因電視面板價格高於去年同月，年增7.3％，背光模組接單減少、抵銷部分增幅，但年增幅度已寫下2022年1月以來新高。

至於傳統貨品部分，機械產品年減19.1％、寫下連19黑；基本金屬也因用鋼產業需求依舊疲軟，年減14.1％、為連續18個月負成長；塑橡膠製品訂單金額年減12.8％、連續20個月負成長；化學品接單金額年減10.1％、苦吞15黑。

經濟部指出，主要接單地區包括美國、中國大陸及香港、歐洲都仍維持連黑，分別年減16.1％、1.6％、46.5％；但也觀察到連3個月減幅收斂至個位數，主要與行動通訊裝置接單有成長，有助於當地的庫存去化速度。

9月東協訂單部分出現正成長，金額年增37.1％、為2022年3月的最高年增幅度。黃于玲認為，主要因某客戶改變下單習慣，原本從歐洲下單改為從東協下單，使得9月自東協接單年增率拉高，但另一方面自歐洲接單則出現銳減、年減幅度高達46.5％。