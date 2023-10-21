中東緊張情勢升溫 美發布全球旅遊警戒

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中東地區緊張情勢持續升高，美國軍方證實，在葉門附近海域攔截三枚可能是以色列為目標的飛彈，以色列國防部公布對加薩作戰計畫，美國罕見發布全球旅遊警戒。

美國國務院19日罕見發布「全球警戒」的旅遊警示，警告由於可能爆發恐攻與反美示威，建議海外美國公民最好強化旅遊安全。

警示指出，美國公民應意識到「全世界不同地區局勢益發緊張，有可能發生恐怖攻擊，以及針對美國公民和利益的示威或暴力行為」。

美國國防部20日證實，正在紅海執行任務的驅逐艦卡尼號（USS Carney）19日在葉門附近海域攔截三枚飛彈及數架無人機，自從以色列與哈瑪斯開戰後，美國就加強在中東海域的部署。卡尼號是在18日通過蘇伊士運河進入紅海，美國軍方強調，該行動有助確保中東海上安全與穩定。

美方指出，19日攔截的飛彈可能是葉門叛軍「青年運動」（Houthi）所發射，目標鎖定以色列。該組織先前警告美國不要插手以色列與哈瑪斯衝突，否則將進行報復。「青年運動」背後有伊朗撐腰，現今正與葉門政府作戰。

美國總統拜登19日在白宮橢圓辦公室發表全國演說，談及以色列與哈瑪斯的衝突和烏俄戰爭，他表示全世界「正面臨歷史的轉捩點」，強調美國持續為以色列、烏克蘭提供資金的必要性。據悉，拜登將於20日向國會遞交規模約1,000億美元追加撥款要求，為以色列、烏克蘭和台灣等提供國防援助，包括對以色列援助至少100億美元和對烏克蘭的援助約600億美元。