空上加空 金融股成重災區

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上市金融保險股20日跌幅前十大個股

台股20日小幅下跌12.01點，跌幅僅0.07％，相較之下，金融股指數重挫0.95％，成為重災區。法人分析，主要有美債殖利率續飆及金管會限制公積配現金股利政策等二大利空罩頂，投資人持股信心不足，因此金融類股重挫。

全球金融市場波動，美國聯準會未放棄升息，美國10年期公債殖利率飆破5％，手中持有大量美債部位的壽險公司、金控公司股價首當其衝。二是金管會嚴管金控未來若要用法定盈餘公積及資本公積配現金股利需符合四大條件，但以今年半年報來看，沒有任何一家金控符合，等於明年靈活配息政策將受影響，恐造成股利縮水。

觀察20日上市金融保險股跌幅前十大個股，金控股就佔五席，包含兆豐金、新光金、元大金、開發金、華南金。其中，又以兆豐金跌2.21％、新光金跌1.89％，表現最為慘烈。

跌幅前五大金控中，有以銀行為主、亦有壽險為主及證券獲利較強者，顯示投資人信心轉弱，並未偏重任何一類型金控。

公股銀主管分析，金融股股息殖利率受衝擊，且美債殖利率狂飆，金融股20日出現重挫，所謂「今日業績、明日業障」，原先受惠利差擴大的金融股，現在在金融市場波動加大下，「加分題變成減分題」。

法人建議，在金融股操作上，短線上可慎選銀行為主的金融股或金控股，壽險為主的金融股或金控股雖受美國10年期公債殖利率高漲衝擊，但也是因為持債部位大，明年若美國開始降息，最大、最廣的受惠族群就是壽險為主的金融股或金控股。

策略上，若是短線出現壽險為主的金融股或金控股急跌，反倒可以用長線布局的角度逐步進場，預計明年下半年市場有機會逆轉，壽險為主的金融股或金控股將獨領風騷。

整體金融業年底前的獲利展望上，法人評估，銀行將維持穩定，壽險因去年同期基期低，第四季成長力道仍看好，證券則因以往總統立委選舉前，股市多有選舉行情，帶動成交量增長。整體金融業仍看好。

在風險因素上，法人評估，主要觀察三大因素，一是美國聯準會是否會再升息、二是美國公債殖利率是否續衝高、三是地緣政治風險等因素。