金價逼近2,000美元大關

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中東地區煙硝瀰漫，外界擔憂以色列與哈瑪斯的對峙恐將引發中東更大規模衝突，國際原油與黃金在避險買盤帶動下持續走堅。布蘭特油價20日在93美元之上震盪，紐約金價也逐步逼近2千美元大關。

布蘭特與西德州期油20日延續先前漲勢，漲幅約在1％左右。西德州期油盤中攀升到每桶89.33美元，距離90美元僅有呎尺之距。

布蘭特油價則來到93.27美元，續在93美元價位之上交易。稍早前，兩大指標油價19日均上揚逾2％。

黃金漲勢更加凶猛，紐約期貨金價20日強漲14.5美元到每盎司1,995美元、漲幅為0.73％，與2千美元大關只差臨門一腳，現貨金價也大漲9.51美元到1,983美元，漲幅為0.48％。

Walsh Trading公司對沖基金主管Sean Lusk預期，金價很可能上探2,100美元，較當前交易水平高出6％。油價方面，若伊朗介入以巴衝突，或是以色列決定攻打伊朗，油價有機會暴衝到120或130美元。

國內外銀行業人士則表示，以巴戰事若擴大，恐讓油價、金價再漲，先視為「短期」現象，暫不會因以巴衝突改變原先預期目標價。

兆豐銀分析報告中指出，據法人推演，以巴衝突可能出現三種情境，將導致不同油價，嚴重甚至可能會影響全球GDP，第一是以巴衝突僅限加薩走廊，只會將油價推升至每桶90美元，影響最小；第二是擴散成中東「代理人戰爭」、擴大中東戰事區域，恐會推升油價至每桶94美元，全球GDP將被影響向下0.3個百分點；更糟的狀況，是擴大為伊朗與以色列的戰爭，油價恐突破每桶150美元，嚴重影響全球GDP向下1個百分點。

對於油價及金價近期持續走高，外銀人士表示，目前暫不會調整10月初公布的預估目標價，以巴衝突持續擴大，的確會讓金價及油價再漲，會「提早」達到目標價。