全球企業破產數 估連兩年遽升

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全球需求疲軟，加上各國央行大升息後，許多行業破產風險升高。據安聯貿易調查報告顯示，全球企業破產數預估在2023年和2024年分別上升6％和10％，大多數亞洲經濟體的企業破產數量，2024年亦將上升，新加坡、印度、台灣則是少數亞洲企業破產數下降的地區。

安聯貿易分析，全球企業破產家數持續增加主要有二大原因，一是企業訂價能力下降和全球需求疲軟，營收明顯衰退，今年第二季，全球企業營收普遍衰退，二是成本持續高漲，升息造成利息支出增加，企業獲利能力受擠壓，企業流動性正在迅速惡化，安聯貿易更預估「在2025年之前恐不太可能好轉」。

該報告指出，全球非金融業帳上仍有大量現金，到今年7月歐元區為3.4兆歐元、美國有2.5兆美元，都比疫情前還多，但現金儲備高度集中在大企業，尤其是科技和非必需消費品等特定行業。在全球經濟成長長期放緩情況下，大多數企業無法透過營運來增加現金儲備。安聯貿易預計，全球企業破產數將在2023年和2024年連兩年加速上升，增幅分別為6％、10％。

安聯貿易報告也提到亞太區大多數市場應會繼續感受區域和全球環境疲軟帶來的各種負面影響。目前為止，大陸保持較低企業破產數量，預計今年破產數6,500件，比疫情前的2019年還低45％，但在疫前的2000年至2018年平均每年只有4,700件。因全球需求疲軟等相關問題，預計大陸破產率將進一步走揚。