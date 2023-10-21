資金避險去 台幣續緩貶

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以巴地面戰開打「箭在弦上」，市場避險情緒未消散，而美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話「鴿中帶鷹」，暗示11月停止升息，但後續升息仍有伏筆，美元指數上下刷洗，新台幣兌美元20日回測32.4元價位，央行再度進場急拉尾盤，終場匯價收在32.32元、小升0.3分，總成交量僅11.38億美元。

新台幣本周累計貶值1.01角或0.31％，周線連二黑；美國升息循環接近尾聲，但市場諸多不確定性干擾，非美貨幣承壓，新台幣近六周已有五周走貶，緩貶趨勢尚未扭轉。

匯銀主管表示，外資連日賣超台股，匯市操作則偏向觀望，雙向有買有賣，且觀察部分外資因應客戶不同需求，甚至罕見不惜「高買低賣」的操作，而進出口商近期也不敢輕舉妄動，整體就外資雙向來回下，新台幣陷入狹幅區間盤整，近期在央行調節下，新台幣匯價雖偏弱但仍有撐。

以巴衝突若真的升溫為地面戰，避險情緒勢必會再拉高，但過往具避險性質的日圓，近期匯價逼近150臨界點，後續關鍵還是回到美元及黃金，相較更有避險價值。另一方面，目前美債殖利率已短暫觸及5％，市場預期Fed應不會繼續升息，但後續要留意股票是否崩跌，「大家要小心」，若後續資金大量離開全球股市，屆時恐要注意新台幣貶值力道將會加大。