人民幣難套利 台幣優勢顯現

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨中國人民銀行頻推措施穩匯，墊高人民幣套利成本後，傳相對便宜的亞洲貨幣如新台幣等，正取代人民幣成為更有優勢套利交易貨幣。國外分析師表示，由於台灣央行干預風險低，使用台幣套利將可以獲得更高的回報。

綜合外媒20日報導，在美元升息周期、市場看淡大陸經濟等多重因素下，人民幣持續走貶，在岸、離岸人民幣匯率今年以來已貶值逼近6％。

中國人民銀行8月起持續出手干預外匯市場。離岸三個月銀行間人民幣融資成本從6月底的2.72％躍升至9月的4.48％，這使得新台幣等正取代人民幣和日圓，成為套利交易優勢貨幣。

目前大陸和台灣是該區域政策利率最低的國家，僅次於日本，而其他國家央行則開始大幅升息以遏制通膨。外匯分析師指出，使用離岸人民幣進行融資的成本高昂，但從台灣央行的角度來看，由於通膨仍處於低迷狀態，不太可能收緊貨幣政策。

數據顯示，今年第三季借入新台幣並投資十國集團或亞洲新興市場的高收益貨幣，在風險調整基礎上（以夏普比率衡量）帶來更高的回報。第二季，借入離岸人民幣做多港幣和印度盧比，其利差回報率的夏普比率達到7左右，用新台幣計算的僅約為5。

不過，這種情況在第三季發生變化，用新台幣做多所有亞幣，幾乎都有利可圖，而離岸人民幣作為融資貨幣僅在買入港幣和印度盧比時相對有利。