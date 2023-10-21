台股逆轉秀 半導體市值重返20兆

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台股20日重點與展望

台股20日上演逆轉秀，在投信、八大公股行庫進場拉抬金控股、台積電供應鏈、部分AI股出現止穩跡象，從恐慌性下跌180點到僅小跌12點並留長達162點下影線，台股三大名師均認為，台積電、半導體類股指數收復所有均線，16,200點為強勁支撐為底部，11月等待季線翻揚再攻。

政府護盤 行情快速V轉

台積電法說會春燕現蹤的利多一路推升20日股價，惟AI供應鏈、傳產股、金控股等持續重挫，主因國際間利空頻傳，美國聯準會主席鮑爾表示仍可能升息、美債重挫、19日美債殖利率上升最高至4.99％，再加上地緣政治擴大、油價上漲、通膨隱憂再現，台股盤中一度跌180點至最低16,271點，等待恐慌性投資人拋售持股後，政府趁機進場護盤，使得行情快速V轉，期間一度還翻紅。

特別的是護國神山台積電上漲10元收在556元，收復所有均線，並率領半導體大軍衝鋒，矽智財（IP）、IC設計、晶圓代工、先進封裝全面走高，上市半導體類股指數逆勢勁揚1.27％，勇奪上市之冠，半導體單日市值激增2,539億元、達20.06兆元，暌違整整三個月來首度重返20兆元大關，為受晶片禁令重擊後氣虛的台股打上強心針，加權指數終場小跌12點收16,440點，成交量2,839億元，投信、八大公股行庫進場護盤分別買超30.65億元及31.11億元，外資賣壓趨緩，僅賣超73.03億元。

展望下周，康和證券投資總監廖繼弘、第一金投顧董事長陳奕光及永豐投顧總經理李學詩等三名師一致認同16,200點強勁支撐，並仍是區間震盪，並估計11月開始將緩步回升，主要考量季線在11月有望轉為上揚，且台積電的法說會印證電子業走出谷底，AI產業樂觀，再加上國泰永續高股息、元大高股息ETF分別在11月及12月調整持股，市場已提前預知，AI股價過度反應，屆時反而會有回補的買盤。

鑑於16,200點為台股厚實底部，陳奕光樂觀看11月底台股有望挑戰17,200點，李學詩及陳奕光均認為每逢跌至16,200點附近，都是台股的絕佳買點。