小資族進場追買 台積電零股成交金額排第一

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昨日零股交易前十高

台積電19日法說會給出亮麗的第三季財報，不僅讓外資在20日認錯回頭加碼17,391張、買超金額95.95億元位居外資買超金額排行冠軍，小資族也以零股進場追買，成交量上衝達134.59萬股，較19日的44.32萬股大增，成交金額7.4億元穩居小資族的最愛。

外資認錯回頭追買台積電，推升其股價大漲10元收556元，站回所有均線之上，並激勵台積電成交量放大至4.9萬張，為近七日最多，而外資買超台積電張數與小資族零股數也同為近七日最多。

值得留意的是，小資族追價買盤相對理性，盤中零股以554元作收，盤後零股交易更以553元收市，均低於台積電收盤價，小資族逢低加碼操作愈來愈靈活。

統計20日零股交易成交值前十檔個股包括台積電、廣達、台達電、聯發科、創意、世芯-KY、材料-KY、達發、中租-KY、保瑞，除了材料-KY及保瑞之外，其餘均為電子股，可見小資族偏好近日跌深的電子股。

再以成交值來看，台積電日增2.2倍最多、中租-KY及台達電也各日增1.9倍及1.8倍以上，廣達及華碩各增四成多及三成多，都是盤中零股交易的熱門標的。

值得注意的是聯發科小金雞達發19日上市首日蜜月行情失利，20日股價回升至436.5元作收、大漲21.5元，收復上市承銷價434.84元，零股交易上衝到4,288萬元。