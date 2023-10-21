庶民台股信心連降 三成看漲

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黑天鵝頻出，投資人樂觀情緒持續下滑。國泰金控20日發布10月國民經濟信心調查，台股樂觀指數已連續四個月下滑，但10月仍有34％的受訪者預期未來半年台股會上漲，且有逾29％受訪者仍有意將現金、存款轉入股市投資，股市信心及投資意願維持九個月正數。

但國泰金是1日到7日調查，最後一天才爆發以巴衝突，因此10月散戶信心恐未反應以巴戰爭的風險預期，但就風險偏好來看，仍是不排除未來投資人會愈跌愈買。

國泰金每月針對集團客戶發出電子問卷，定期調查最直觀的國民經濟信心，除供經濟預估外，亦是國泰金內部了解景氣走向的重要指標，這次共回收16,148份有效問卷。

台股8月、9月連二月走跌，加上景氣不明、經濟今年稍弱，使得10月台股信心創五個月來的新低，民眾對台股的樂觀指數連續四個月下跌，已從6月的高點17.7下降至10月的4.1，有34.2％的受訪者預期未來半年台股指數比現在更高，但同時間也有30.1％受訪者覺得會比現在低。

國泰金分析，主要是調查期間全球主要央行貨幣政策緊縮預期升溫，加上國際主要股市區間震盪，投資人看法趨謹慎；同時間民眾投資意願亦連三個月下降，從8月32％受訪者有意錢進股市，到10月降為29.1％，但風險偏好指數仍維持正數11.9，代表想逢低進場者仍是高於無意願者。

前一波民眾台股樂觀指數連10月正數，是在2020年12月到2021年9月，而風險偏好指數則是維持24個月正意願，從2020年6月一路到2022年6月，代表民眾信心及想錢進股市的意願，成為前二年支撐台股走高的力量之一。

在總經方面，僅23％民眾預期今年經濟成長率在2％以上，有85％民眾預期通膨會高於2％。國泰金分析。

整體來看，民眾對於台灣今年的經濟成長看法更趨保守，而對通膨預期則續處高點。