英特爾AI PC加速 台鏈跟著旺

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英特爾推動AI PC加速計畫（AI PC Acceleration Program），透過這項全球創新計畫以加速AI在整體PC產業的發展。英特爾指出，AI PC將是PC產業的重要轉捩點，台股供應鏈包含瑞昱、聯發科、鈺太、義隆電在內的IC設計業者，都將有機會受惠相關商機。加上台積電總裁魏哲家也指出，PC已見復甦的早期訊號，整體產業將有望迎來成長。

目前，眾多PC／NB供應鏈業者皆直指明年PC將迎來復甦，如台積電自晶圓代工廠角度，提出先期訊號指引。另外瑞昱也指出，2024年PC應用基本面扎實，有望迎來成長，其中，AI PC扮演重要引擎。

英特爾AI PC加速計畫，整合軟體合作夥伴，提供工程工具和資源，估計在2025年前超過1億台PC上實現AI應用。英特爾指出，Intel Core Ultra處理器技術和相容硬體，將AI和機器學習（ML）的應用效能最大化。

其中，相關硬體便由台廠支援，瑞昱提供高頻寬乙太網路解決方案、高速無線上網晶片等，聯發科則攜手輝達共同設計Windows on Arm PC單晶片，另外如鈺太、義隆電，也皆於各自專精領域茁壯。

聯發科尤令市場矚目，除攜手國際級GPU大廠之外，聯發科將過去應用在智慧型手機晶片的技術，擴展至PC產品上，並加上AI功能，進行更大的整合推展，這一動作將不容小覷。未來將有機會在市場看到聯發科5G數據晶片與輝達GPU（圖型處理器）於PC晶片的殺手級產品。

2022年市場低迷環境之下，全球仍有1.9億台的筆電出貨量，聯發科將有望挑戰英特爾在PC CPU的地位，分食市場大餅，並藉由母雞的帶領下，帶動聯發科旗下鈺太的MEMS出貨動能。

而全球筆電重要觸控控制晶片領導廠商義隆電，也占據有利位置，持續透過硬體規格升級，增加產品價值，產值貢獻逐年增加。義隆電指出，Windows 11新增功能，開放使用者自行調整觸覺回饋的強度，開啟觸控板升級的長期趨勢，觸覺回饋觸控板滲透率逐漸增加。

瑞昱則強調高速連網重要性，沒有聯網就沒有AI，持續在2.5／5G等規格乙太網路標準提升滲透率，另外，WiFi 6在PC滲透率可望於年底達到7成，對於瑞昱WiFi出貨動能將有所助益。