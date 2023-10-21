台股季線下擴底整理 待季線上揚助漲

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台股8月10日跌落季線向下，由於季線走低，大盤三次反彈至季線上下都遇壓拉回，近期因美科技指數和台積電ADR向季線反彈帶動，在台積電、聯發科和IP高價股領軍下，大盤第三次上攻季線，但在指數攻過季線之際，因以巴戰火及國際油價上漲，美股轉弱拉回整理，加上美國限制向大陸出售更先進的AI晶片衝擊，AI個股重挫，大盤又拉回季線下，仍然無法有效突破季線向上。

季線趨勢是中期多空方向指標，當月線和季線上揚，9周KD值交叉向上，表示中期走勢轉強，月線和季線黃金交叉且角度轉陡，周RSI攻過50向上，則中期反彈力道強化，將展開較強波段行情，如5月中至7月底波段漲勢。當月線和季線走低，9周KD值交叉向下則是中期走勢轉弱，月線和季線死亡交叉助跌，周RSI跌落50以下，則中期走勢弱化，將進行較長時間中期整理走勢。

因美10年公債殖利率不斷上升至4.8％以上，美國聯準會多位理事表示可望暫停升息，激勵美股反彈，那斯達克指數和費半指數向走低季線反彈帶動下，台股彈過季線，但以巴爆發軍事衝突，國際油價上漲，通膨隱憂上升，美科技指數轉弱回測月線，台股拉回季線下，但仍在月線上，不過美國最新對大陸晶片禁令衝擊輝達大跌下，台股AI相關個股同步重挫，指數拉回月線下，原本有機會轉緩升的月線又走低，周指標也轉折向下，大盤持續中期調整。

台股季線至10月底仍扣抵16,893點以上高指數走低，台積電季線則扣抵557元以上高價漸緩降走平，那斯達克指數和費半指數也都是扣抵高指數區走低，AI指標股輝達和台股多數相關AI個股也都面臨季線走低、9周KD值向下修正調整壓力，今年主流類股仍進行漲多後的中期調整，弱勢AI股尚未止跌回穩，抗跌的AI股出現補跌壓力，大盤靠台積電撐指數，自然不易突破季線下的區間震盪格局。

依歷史經驗，美股第四季通常表現較佳，主要是反映年終基金經理人作帳行情，根據統計，11月也是標普500指數和半導體類股等全年表現最佳月份，那斯達克指數11月至1月期間平均漲幅為6％，美股中期整理已一段時間，如科技指數和半導體類股在年底轉強，將可帶動台股年底行情表現。

台股中期整理已近三個月，大盤9周KD值已修正至低檔轉折，主計總處預估第三、四季經濟年成長率上升、AI相關個股營收獲利可望成長、預估2024年企業獲利成長達二成以上，加上大選前政策偏多下，除非以巴衝突進一步惡化，國際油價持續大漲至百美元以上，美10年期公債殖利率上升至5％以上，衝擊科技成長股，年底應有波反彈行情可期。

台股季線在11月將漸扣抵相對低指數區，大盤需能突破季線，月線和季線上揚，周RSI和9周KD值上升至50以上，月線和月均量同步回升，台積電和AI主流股整理後轉強，才是較明顯中期轉強上攻訊號，就順勢操作而言，建議暫在16,200點至季線間區間震盪、個股表現行情中，偏向逢回選股操作。