左營高鐵科技之心 招商點火

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高鐵站近兩年主要TOD開發案

全台TOD軌道經濟持續發燒！高鐵串聯北中南科學、產業園區及商業活動，站前區土地已成為熱門投資標的，全台唯一「三鐵共構」、南台灣壓軸大案「左營高鐵科技之心」公辦都更案，招商說明會於20日登場，吸引包括潤泰集團、遠雄集團、冠德建設、台灣高鐵公司等逾30家知名企業與會，預計吸引投資金額達175億元。

仲量聯行最新調查顯示，全台TOD軌道經濟躍居為顯學，去年迄今全台五大高鐵車站招商案同步擊出全壘打，包括冠德建設和藍天電腦團隊得標的「臺北車站站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」預計投資金額300億元、宏匯集團和環球購物「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」155億元、聯發科「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」90億元、臻鼎科技「桃園市中壢區青平段25、26號等2筆土地設定地上權案」58億元、高鐵台中站鐵道局高鐵車站地上權開發案「娛樂購物城」第一大國際開發公司預計投資200億元。

上述五大案成功引進民間投資逾800億元；接下來TOD招商焦點將移師南台灣，由高雄「左營高鐵科技之心」公辦都更案接力。

該案招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，全台TOD軌道經濟發燒，高鐵串聯北中南科學、產業園區及商業活動，站前區土地已成為熱門投資標的，仲量聯行分別於去年和今年，協助投資人成功取得四筆高鐵站前區域興建開發案，共計引進高鐵軌道建設周邊民間總投資金額逾600億元，今年希望以招商顧問的角色，協助高雄市政府辦理「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」招商，再次引領TOD軌道經濟，開創高雄指標門戶新風貌。

侯文信還說，該案預估開發量體7萬坪、引進約175億元資金的「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」，由仲量聯行協助高雄市政府辦理，於20日舉辦台北場招商說明會，高雄市政府團隊出席，吸引近30家投資廠商出席參與，10月5日甫正式公告徵求實施者，預計2024年2月21日截止投標。

據仲量聯行介紹，「左營之心」位於左營高鐵站西側，為高鐵車站地區唯一100％公有地大面積開發精華土地，共分為三處基地同時招商，基地總面積共7,852坪，包括商三基地面積分別為3,101坪及1,611坪，商四基地面積為605坪。