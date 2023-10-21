AMD驚傳中國裁員15%

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在美國政府17日擴大對中國晶片出口管制後，除了AI晶片大廠輝達在中國業務受到衝擊之外，另一家晶片大廠超微（AMD），其上海研發中心驚傳將裁員10％～15％。

中國科技媒體芯智訊20日報導，中國職場社群有網友爆料表示，AMD將開始在中國進行裁員，這一輪裁員比例可能為10％～15％，或將涉及300至450名左右的員工，其中RTG部門是重災區。

AMD的RTG部門全稱是Radeon Technologies Group，也就是Radeon系列顯示卡技術部門。另有內部人士透露，10月25日當天AMD上海內部的會議室都已被HR預訂完，被視為是裁員前兆。

資料顯示，AMD上海研發中心成立於2006年，為AMD公司在美國本土以外最大的研發中心，員工總數約3千名。該中心主要負責CPU、GPU和APU等產品的設計、開發和測試等工作，曾經為AMD貢獻不少創新的技術和產品，例如Ryzen系列處理器、Radeon系列顯示卡等。

AMD今年第二季財報顯示，該公司營收54億美元，年減18％，但淨利僅2,700萬美元，較去年同期的4.47億美元大幅衰減94％。中國是AMD在海外最大市場，2022年AMD在中國的銷售額達52.7億美元，占其總營收22％。

報導指出，近年隨AI產業爆發，對於高性能GPU晶片的需求暴漲，直接帶動市場對於GPU廠商的追捧。與此同時，美國對於中國半導體產業也是持續打壓，推動了中國對於自主可控的高性能GPU的需求，這幾年已湧現出一大批國產GPU初創公司，例如壁仞科技、燧原科技、摩爾線程、格蘭菲、芯動科技等。

其中，很多中國國產GPU初創公司的核心人才，主要都來自AMD和輝達。例如成立於2019年的壁仞科技，2021年就挖來前AMD全球副總裁李新榮出任聯席CEO。同時還挖來前AMD產品開發負責人陳文中正擔任公司高級副總裁，主要負責壁仞科技晶片技術研發與管理工作。