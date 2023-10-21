Q4雖看淡…企業加薪搶才不手軟

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內需復甦擴大缺工危機，企業界雖然看淡第四季景氣，卻一反常態願意加薪搶人補足戰力，1111人力銀行20日發布調查結果顯示，高達8成7的企業在第四季開缺徵才，創近10年同期新高，有高達4成8企業願意加薪搶才，平均調薪4％。

目前1111人力銀行網站上工作機會數高達66.8萬個、年增4％，人才缺口最大的產業，首推餐飲旅宿業，有超過14萬個工作機會數，其次是一般服務業、資訊科技業，餐飲旅宿業及一般服務業，也是願意全面調薪占比最高的兩大產業。

據調查，企業界對第四季業績保守以對，近5成企業認為景氣比去年同期差，另有4成5認為景氣持平，只有6.1％看好景氣，卻絲毫沒有衝擊企業徵才意願，高達8成7的企業在第四季開缺徵才，創下10年來同期新高。

第四季接近年底，上班族等著領年終、分紅，一直以來都是企業全年徵才意願較低時段，但今年一反常態，主因是要補足流失人力（66.6％），其次是例行性徵才（31.1％）、業務量增加（24.3％）、配合旺季需求（13.8％）、提前搶才（8.7％），缺工狀況已影響企業正常營運，才會在景氣看淡下搶人。

餐飲旅宿業疫後持續缺工缺才，已有餐飲業者縮短營運時間、減少門店等，旅宿業者也以延後入房因應人力調度瓶頸，甚至出現有客人不敢接的窘境。

據經濟部統計，今年前八月餐飲業營業額6,836億元、年增23.5％，寫同期新高，加上年底聚餐宴會需求增加，旺季效應對人才需求更高。

另外，觀光旅館上半年整體住房率近6成，營業額284億，是去年同期的1.5倍，早已擺脫疫情陰霾，在年底節慶出遊意願帶動下，進一步推升餐飲旅宿業在年底前徵才的力道。

進一步詢問企業需求職務類型，以基層人才最缺占73.1％，其次是中階技術人才46.3％，而企業需求人力以填補人力缺口的全職人員為主。

第四季是企業規劃明年度預算、薪資的時刻，為了吸納人才，4成8的企業有意加薪搶才，包括3成企業將採取全面調薪，有意願加薪的企業平均調薪幅度4％，還有高達84.3％的企業在調薪之外，還有績效獎金、紅包、年終、員工旅遊等方式，提高員工幸福感。