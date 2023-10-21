半導體設備倉儲爆棚 第一郵聯再蓋高雄港2倉

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台灣港務公司高雄分公司20日指出，高雄港現況倉庫及場地全數爆倉滿租，為因應科學園區半導體設備的需求，第一郵聯通運公司進駐高雄港前鎮商港第1單元後，再加碼6億元投標取得第2、3單元（3.5公頃）土地，租期最長達28年，將興建兩棟全新物流倉庫，打造高雄港跨境綜合物流園區。

港務公司進一步說，本案屬土地出租案，3年建置期＋20年營運期＋延長5年，最長可拿28年租期。第一郵聯公司是高雄港第一家海運快遞業者，操作量也是第一。目前高雄港前鎮商港區1、2、3單元合計5公頃，均由第一郵聯拿下。第一郵聯規劃未來第2、3單元完成全區開發後，加上原本已營運中的第1單元之海運快遞貨物專區，整體打造高雄港「跨境綜合物流園區」。

第一郵聯以半導體設備機台物流業務為主，去年在高雄港的自貿量為1,586噸，金額8,294萬元，今年前九月已翻數倍成長，達到3,288噸、金額3億8,003萬元。另在海運快遞部分也表現優異，去年達994萬2,454公斤，今年1～9月也已大幅超越，達1,058萬4,514公斤。

為推動國際物流產業發展，台灣港務公司整合前鎮商港區第2、3單元土地，面積約3.5公頃，將分期興建開發倉儲設施。值得注意的是，本案倉庫有條件規定要蓋「兩層樓」，將規劃第二層樓平台設置「引道」，串聯前鎮商港區第1單元倉庫二樓的高架平台，提升開發基地整體效益及作業服務效能。