今年經濟成長 中經院調整至1.38％

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中華經濟研究院20日更新2023年台灣經濟成長率預測為1.38％，較7月間的預測值下修0.22個百分點；2024年台灣經濟成長率預測3.03％，則較7月上修0.15個百分點，確定今、明年台灣經濟成長率能「保1、站3」。

由於國際商品貿易持續低迷，台灣以外貿導向成長的經濟體面臨嚴峻挑戰，加上國內投資及商品貿易成長較預期更顯得疲弱，使得中經院在第四季還在下調GDP年增率，相當罕見。中華經濟研究院長葉俊顯對此表示，今年經濟情勢逐季好轉，近期AI帶動半導體產業，景氣漸露復甦，「低迷景氣已漸漸走到隧道口，快要可以看見光了！」

據中經院分析，今年台灣經濟成長模式呈「內溫外冷」，國內需求貢獻1.97個百分點，國外淨需求呈現負貢獻0.59個百分點；2024年成長模式將呈內溫、外則由冷轉溫，相對平衡特色，內需貢獻將有2.12個百分點，國外淨需求轉呈正貢獻0.92個百分點。

行政院長陳建仁20日表示，我國上半年的經濟確實較為疲軟，這是產業持續因應因為經濟形勢調整庫存的關係，「但是們仍期待」，在民間消費的支撐，以及AI新應用的持續擴展，加上國內半導體與回台廠商的投資動能的帶動下，「明年台灣的經濟成長一定會優於今年」。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，全球經濟情勢今年開低走高，但從衰退陰霾轉為明亮， 「需要一點時間等待春燕的到來」。困擾經濟復甦的高通膨，她認為，今年全球經濟成長趨緩，對各類物資需求疲軟，多數農工原物料等價格走緩，預估2023年生產者物價指數（PPI）年增率，將揮別前兩年的雙位數成長，轉呈-0.63％，也因此將不致於透過價格傳導推升CPI漲勢，在天候及企業缺工調薪等因素影響下，國內消費者物價指數預估2023年年增率2.24％、2024年進一步降到1.86％。