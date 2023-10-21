上半年1/10獲利飛了 卜蜂遭農糧署重罰1.09億

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卜蜂20日晚間發布重訊公告，接獲農糧署通知，台中廠因廠內卸料不及，將公糧飼料用糙米，存放於廠外他處暫存，擬於隔日作業，遭農糧署依合約規定處分違約金，金額高達新台幣1億958萬元。

公司強調，目前已與相關單位進行說明並進行協商，以維護公司及股東權益。

卜蜂認為，公司與農糧署對違約金額的認定，雙方見解目前並不相同，因此還在與農糧署溝通協調中。

卜蜂是於今年6月向農糧署標售100多噸、金額約300萬～400萬元的糙米將做成飼料，農糧署因擔心業者和不良廠商合作，將碎米混充好米販售，要求卜蜂要直接運到台中廠，否則的話，要處5倍違約金。

不過，據了解，卜蜂台中廠因屬舊廠，廠區狹小道路也小，日前因運送的貨車送達時，無法全部卸貨進場，但廠內又有其他飼料得出貨，貨車因此暫停至廠外路邊，準備於隔日再行卸貨，卻也因此違反農糧署「不准放到他處」的規定。

雖因此違反規定，但卜蜂認為，違規的金額僅這一批糙米，占整個月的估量占比相當小，即使處以違約金5倍，金額也應是1,000多萬元，但農糧署卻是用卜蜂一整個月標售的金額，來進行違約金的計算，因此一次就處分了逾1億元，此一做法並不符合比例原則。

卜蜂表示，目前正與相關單位進行說明與協商，以維護公司及股東權益。但也因目前仍在協調當中，因此後續實際處分金額，仍不確定。

卜蜂今年上半年營收146.44億元，稅後純益10.23億元，若以農糧署處分的違約金額，即高達上半年獲利的十分之一，影響可說相當大。