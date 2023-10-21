通膨陡降 日銀重申超寬鬆

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日本核心CPI年增率變化

日本最新經濟數據顯示，9月核心通膨跌破3％，寫下逾一年來首見。日本通膨雖有降溫，但仍超出央行2％的目標，日銀總裁植田和男重申，日銀將「耐心地」維持超寬鬆政策。

日本總務省20日公布，不計波動性大的鮮食成本，9月核心消費者物價指數（core CPI）年增2.8％，略高於市場預期的年增2.7％，但較8月的年增3.1％明顯放緩，此為去年8月以來核心通膨首度降至3％之下。

至於日銀偏好用來觀察通膨趨勢的指標－不計鮮食與能源成本的核心－核心CPI，9月年增4.2％，略低於8月的年增4.3％。

凱投宏觀亞太部門負責人提利安特（Marcel Thieliant）表示，「儘管日本9月核心通膨降溫，但預期要到明年底通膨才會回落至日銀2％的目標之內。」

日本核心通膨降至13個月新低，再次激起日本超寬鬆政策可望逐步退場的市場預期，但植田和男20日重申，日銀將「耐心地」維持超寬鬆貨幣政策。

植田表示，「透過耐心維持超寬鬆貨幣政策，日銀將尋求持續且穩定地實現2％的通膨目標，同時保持薪資成長。」

植田同時指出，日銀必須仔細關注金融和貨幣市場發展，和其對日本經濟的影響，因為經濟展望的不確定性極高。「國內外經濟和金融市場環伺著極高的不確定性，日銀將對經濟、物價和金融情勢做出靈活回應。」

日銀預計10月30至31日召開貨幣政策會議，屆時將公布新的季度經濟和通膨預測。

另一方面，日本10年期公債殖利率20日衝上十年新高水準，再度促使日銀出手干預，此為本月來日銀第五度進場阻升。

10年期日債殖利率20日開盤便躥升至0.845％，創下2013年7月以來最高紀錄，連續兩日升抵逾10年高點。

日銀出手後殖利率迅速回降，終場收在0.83％，與19日收盤相同水準。