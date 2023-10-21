歐洲9月新車銷售報喜 電動車占逾5成

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歐洲汽車製造商協會（ACEA）20日公布，拜純電動車與混合動力車需求強勁所賜，歐盟9月新車銷售年增9.2％，電動車占整體新車銷售比重超過5成。

根據ACEA最新數據顯示，9月新車登記（相當於銷量）年增9.2％至861,062輛，創下連續14個月成長紀錄。去年汽車廠飽受晶片短缺之苦，以致影響汽車銷售。

9月純電動車銷售年增14.3％，至127,149輛，混合動力車的成長更為可觀，年增30.5％，至235,348輛；該月的純電動車銷售占整體比重為14.8％，混合動力車的銷售比重達27.3％，插電式混合動力車為8.2％，三者合計占整體銷售的50.3％。

在此同時，柴油車銷售持續萎縮，9月銷售比重由一年前同期的15.9％降至12.5％，反觀2015年時，柴油車仍占逾半數新車銷售量。

今年來純電動車的銷售比重已三度超越柴油車。

儘管如此，汽油車仍是買家購車首選，9月銷售比重高達34.1％，高居各車款之冠。

以汽車品牌而言，電動車龍頭特斯拉9月銷售年減9.8％，至23,834輛。歐洲最大汽車廠福斯年增9.6％，至214,914輛。Stellantis年增11.3％，雷諾汽車年增5.1％。

按市場別來看，歐盟大型經濟體義大利與法國9月新車銷售成長強勁，分別年增22.7％與10.7％，歐元區最大經濟體德國較去年同期微降0.1％，主要因為電動車購車優惠縮減。

歐洲汽車銷售從疫情時期的供應鏈中斷逐步回穩，今年頭九個月，歐盟新車銷售年增17％，至790萬輛，但仍較2019年疫情爆發前的1,000萬輛低了約20％。