NACS陣營再+1 豐田2025採用

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日本汽車巨擘豐田（Toyota）宣布與特斯拉達成協議，預計自2025年起將採用「北美充電標準」（NACS）技術。這是繼日產（Nissan）、本田（Honda）之後，第三家加入特斯拉充電技術陣營的日本車廠。

此舉反映特斯拉主導的充電技術在汽車產業再下一城，距離業界主流更近一步，但該車廠19日股價卻重挫，因執行長馬斯克坦言高利率削弱電動車需求，分析師也質疑該車廠難以維持以往的高成長水準，特斯拉股價重摔9.3％，市值蒸發逾700億美元。

福特、通用等多家車廠都已決定採用NACS充電規格，如今又獲得豐田這家全球汽車銷售龍頭大廠的支持，顯示這項特斯拉主導的充電技術聲勢愈來愈浩大，壓過對手技術「組合充電系統」（CCS），朝向業界標準技術前進。

根據豐田規劃，特定豐田品牌和Lexus電動車款將導入NACS充電口，包括即將在肯塔基州組裝的最新豐田休旅車。

目前配備CCS技術的豐田與Lexus電動車的車主，2025年起也可以透過轉接器取得特斯拉1.2萬座超級充電站的NACS充電服務。

目前特斯拉的NACS技術已獲廣泛使用，美國能源部指出，NACS約占美國快速充電設施的約60％。

CCS充電系統是由德國福斯（Volkswagen）等車廠支持開發，不過就連福斯先前也與特斯拉商討採用NACS技術事宜。

豐田在汽車業算是相當晚才投入NACS陣營，目前該陣營已涵蓋多數的車廠，包括福特、通用、賓士（Mercedes-Benz）、Rivian、Volvo、Polestar、日產、賓士、Jaguar Land Rover、Fisker、現代。

另一方面，特斯拉官網19日公告，全輪驅動型Model X Plaid的美國售價從8萬9,990美元調升至9萬4,990美元，漲幅5.6％。