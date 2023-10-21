資源戰再起 陸限制石墨出口

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中國近期礦產出口管制動作

在歐美國家聯手實施科技制裁下，中國近期接連以其礦產大國地位進行資源戰反制，繼8月份管制鎵、鍺等關鍵金屬後，20日再宣布，將調整動力電池主要原料石墨的管制措施，限制其出口，此舉恐將影響當前火熱的電動車產業。

中國商務部與海關總署20日公告，為維護國安和利益，決定調整石墨類相關製品的出口管制措施，高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，和天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨和膨脹石墨）等，今後未經許可，不得出口。相關政策將在今年12月1日正式施行。

中國商務部強調，對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法，中國是全球最大石墨生產國和出口國，調整管制有利保障全球供應鏈產業鏈安全穩定與國安，出口符合相關規定的將被予以許可。以天然供應角度來看，中國石墨產量全球居首（占67％）、儲量全球居次（占20％）。產業戰略意圖被視為是中國此次行動重點，近年新能源與感測行業帶動石墨烯產業崛起，路透分析，全球高達九成以上提煉石墨由中國供應，這是當紅產業電動車電池陽極的關鍵原料。

報導引述專家指出，日、美、韓、印度都是中國石墨大買家，預計相關國家會著手尋找替代來源與材料，例如韓國車企有擴大尋找中國以外石墨供應趨勢，但進口美國與澳洲礦產將增加許多成本。除電動車電池，石墨也是發展第三代半導體的重要材料。

市場人士認為，這是中國反制外國的措施，當前美國擴大對中國晶片制裁，歐盟則擬對中國製電動車徵收高昂關稅。日本政府20日表示，將更仔細詢問中國新措施，若違反WTO規則，將採取適當措施。此次措施也讓市場想起中國8月對半導體重要材料鎵和鍺的管制，該措施執行後，鎵、鍺價格大幅飆高，但中國在9月後有鬆綁禁令跡象，陸續批准相關出口申請，因此有機構觀望此次措施對市場最終影響幅度。

對於石墨價格的前景，Counterpoint Research分析師表示，另一個石墨主要供應國俄羅斯陷入烏克蘭戰局，預估未來石墨的平均價格將繼續上漲，且當前中國為保護環境，更多增加合成石墨產量取代天然石墨開採。