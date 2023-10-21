減對中依賴 美揪團重塑礦產供應鏈

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全球關鍵礦產資源競爭與日俱增，以美國為首的各國盟友正積極調整戰略，尋求合作開發礦產，確保電動汽車和能源轉型所需的金屬供應鏈穩定，同時降低對中國的依賴，進而弱化中國在全球礦產資源的主導地位。

香港經濟日報20日報導，世界銀行預測，全球對鋰、銅、鎳、石墨、稀土元素等關鍵礦產的需求至2050年將增長500％。為此，美國正加緊布局，美國官員10月初曾經透露，美方與合作夥伴正積極在全球展開多達15個關鍵礦產項目。

人民日報海外版引述中國國際問題研究院美國研究所副研究員龔婷表示，關鍵礦產不僅是國防工業的基礎，也是許多戰略性新興產業的原料來源。

美國當前認為，確保關鍵礦產供應鏈安全，對確保美國在新一輪科技革命中的領先地位至關重要。

作為全球關鍵礦產主要消費國之一，美國有多項關鍵礦產仰賴進口，而中國更扮演其中重要角色。龔婷指出，這讓美國感到風險提升，因此近年不斷展開關鍵礦產外交，推進與盟友間的政策協調和產業合作，試圖搭建基於意識形態和價值觀的全球供應鏈格局。

報導指出，中美科技戰延燒之際，美國2022年6月宣布，與多國盟友成立「礦產安全夥伴」（MSP），目標是確保關鍵礦物的生產、加工和回收，謀求供應鏈穩定和多元化。其中，加拿大和澳洲作為礦產資源生產大國，日本和韓國是加工強國，而美國和德國則是消費大國，以此建立起完整的產業鏈。

另外，美方今年3月與日本簽署電動車電池礦物貿易協議，對鋰、鈷、錳、鎳和石墨等重要戰略礦物不徵收出口關稅。美國國防部7月再出手，為加拿大小型礦業公司Graphite One Inc.子公司贈款，用於阿拉斯加開發的採礦項目。