外資落跑A股 大摩籲勿抄底

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10月份大陸加速推出拉抬A股措施

大陸A股今年表現疲弱，儘管近期「國家隊」和央企接連護盤，但效果有限。摩根士丹利20日報告指出，外國投資者正大舉從A股撤出，已進入前所未有的階段，近兩個半月累計流出達221億美元，建議投資者不要趁機抄底。在市場情緒仍然脆弱下，除非政策出現進一步寬鬆，否則外國基金可能會繼續拋售。

香港經濟日報報導，A股三大指數20日開低走低，滬指跌破3,000點大關，收報2,983點，跌0.74％，創下2022年11月4日以來新低，本周累跌3.4％，創2022年12月23日以來最大單周跌幅。過去六個月重挫9.64％，抹去疫情解封以來的全部漲幅。

深成指20日收盤報9,570點，下跌0.88％，創2020年3月以來新低。創業板指報1,896點，跌0.88％，創2020年4月以來新低。滬深兩市單日成交額合計人民幣（下同）7,317億元。

大摩報告指出，預期A股投資情緒會繼續疲弱，短期外資流走情況繼續。大陸第三季經濟數據好壞參半，雖然GDP優於預期，但仍然面臨通縮風險。

根據大摩統計，A股於今年8月7日至10月19日，外資累計流出多達221億美元，創下了港股通史上最大規模。隨著贖回期來臨，預料外資流出情況會持續到年底。

值得注意的是，10月份以來，大陸官方出手護盤措施明顯加速。大陸「國家隊」中央匯金公司11日宣布增持「中農工建」四大國銀；16日當周更兩度宣布，由上市央企集體出手增持或回購A股，但救市效果卻無力顯現。

港股方面，受到A股拖累，恒指19日跌逾400點後，20日再跌逾百點，收盤報17,172點，創下年內收盤新低，連續三日累挫601點，本周累跌641點，跌幅為3.6％。

其中，科網股遭受重創，恒生科指創逾四個半月低，收盤跌1％，報3,662點。騰訊跌0.8％，美團跌2.4％，小米跌2.1％，百度跌3.2％。

大摩指出，接下來投資者需要關注大陸宏觀經濟是否根本改善，官方刺激措施能否恢復投資者信心。