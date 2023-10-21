陸1年期、5年期LPR利率 10月續按兵不動

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中國人民銀行20日公布，大陸10月份一年期、五年期貸款市場報價利率（LPR）均維持不變，分別為3.45％和4.2％，符合市場預期，且都是連兩個月持穩。

另外，人行同日開展人民幣（下同）8,280億元7天期逆回購操作，中標利率維持在1.8％，規模創逾8個月單日逆回購操作新高。當日有950億元逆回購到期，據此計算，公開市場實現淨投放7,330億元，規模創新高。

綜合陸媒20日報導，據統計，人行本周共進行14,180億元7天期逆回購操作和7,890億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，因本周共有6,660億元7天期逆回購到期和5千億元1年期MLF到期，本周實現淨投放達10,770億元。

報導稱，人行2019年8月宣布改革完善LPR形成機制並要求新增貸款與其掛鉤，該利率由商業銀行在MLF利率基礎上報價加點形成。人行今年10月已連續第二個月保持中期借貸便利（MLF）利率不變，而5年期以上LPR已經連續4個月保持不變。市場分析，因大陸商業銀行淨息差承壓，故而讓利實體空間受到限制。

今年來，大陸1年期LPR累計下調20個基點，5年以上LPR下調幅度為10個基點。上一次調整是在8月份，其中1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR按兵不動。

針對未來LPR調整機率，民生銀行首席經濟學家溫彬指出，6月和8月LPR報價調降將基本消耗前期存款利率下調、降息等帶來的負債成本改善空間，伴隨存量貸款滾動重定價，以及近期市場負債成本上行，銀行淨息差壓力將再度加大，承壓狀態難改，人行也沒有再度下調LPR報價的動力和空間。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，未來人行是否會繼續降息，將主要取決於年底前宏觀經濟及房市走向，不能完全排除這種可能性。