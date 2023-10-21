庫克見丁薛祥 參與中國數位經濟發展

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美國消費電子巨頭蘋果近日在中國陷入苦戰，i15系列在華為復甦與當地禁蘋令影響下，銷量出現衰退。蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日在中國會晤多名高層官員，19日更與中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥會面，取得歡迎蘋果參與當地數位經濟發展的承諾。

庫克日前啟動訪中行程，先在四川觀看手機用戶電競比賽、農業數位轉型案例，後至浙江視察果鏈大廠立訊精密自動化產線，隨後赴北京，18日與中國商務部部長王文濤會面，王文濤對庫克表示，歡迎蘋果共享中國市場紅利。

新華社報導，庫克19日再與工信部部長金壯龍會面，金壯龍表示，中國將全面取消製造業領域外資准入限制，希望蘋果繼續投資中國。

同日，庫克更與丁薛祥會面，丁薛祥對庫克表示，願為蘋果等外資提供更多機遇與更好條件，歡迎蘋果參與中國重視的數位經濟發展，實現優勢互補。庫克表示，蘋果對中國市場前景充滿信心，願加強高階製造與數位經濟領域合作。

報導稱，在當前全球消費電子產品需求低迷背景下，加大硬體銷售之外的附加價值或是庫克此行重點，蘋果如何運用其軟體與生態系的資源，切入中國數位經濟相關合作成市場重點。然而，中國日前又對蘋果App store趨嚴監管，日後發展也受市場關注。

另外，庫克訪中期間，日前Counterpoint Research數據指出，i15系列在中國上市的前17日銷量較去年衰退4.5％。

此前市場消息稱，中國限制政府機構與國企員工使用蘋果產品。相關措施也扶持包括華為等當地品牌。