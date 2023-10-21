中國經濟情況逐步呈現回暖跡象

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執筆之時，美國10年期國債孳息率一度升至接近5％，上一次處於現水準是2007年7月。對於債息飆升，我們認為有幾點值得關注。

美國今年的經濟增長持續超出預期，零售銷售數據理想加上失業率維持在歷史上偏低的水準，情況持續加強市場對軟著陸的預期。長年期債券某程度上反映一個國家的經濟增長率，美國經濟強勁支持國債孳息率強勢。

最常見的孳息率，如上述的「5％」是名義利率（Nominal Interest Rate），由預期通膨及實質利率（Real Interest Rate）組成。雖然年初至今孳息率持續創新高，但預期通膨的部份其實仍維持在2.1％～2.5％波動，未有持續攀升。這意味著實質利率上升貢獻較多，預期通膨的影響較小，拆解兩項數據支持市場對軟著陸的預期。

長年期利率也可拆解為一系列的預期短期利率加上期限溢價（Term Premium），而「期限溢價」也是推升債息的原因之一。假設投資年期是10年，債券投資者可有兩個方案：選一檔10年期的債券，或選一檔1年期債券，到期後再選另一檔1年期，如此操作直到10年完結。簡單而言，兩個方案收益率差距就是期限溢價，實際上估算需要用到數學模型。執行上，投資者也可選一檔長於10年期（如20年）的債券在10年後賣出，或選兩檔5年期等方案。

選一檔10年期的債，間接代表鎖定未來10年的回報，意料之外的利率變化令債價波幅更高，期限溢價正是補償更高的風險，過去不少時間是零，甚至負。投資者需要更高的補償，美國管治風險有上升傾向或是原因之一。今年惠譽將美國國債降級，債務上限問題令市場人士憂慮還款風險，然而，我們認為美國違約風險仍然不高。另外，今年美國國債的發行量是歷史以來第二高（最高為2020年），供應大增。同時，全球主要成熟市場央行利率同步處於高位，國債孳息率並非絕對吸引，加上中美角力下，中國買美債力度或放緩，供過於求令價格下跌，債息上升。

美國聯準會（Fed）也關注到長債利率創新高，鮑爾19日的講話，也提到金融環境因此而變得更緊張，市場預期聯準會將在11月會議決定暫停升息，利率期貨正反映這一點，而年底前再升息25點的機會只有不足25％。

中港市場方面，本周中國統計局公布多項經濟數據，我們認為，中國的經濟情況正逐步呈現回暖的跡象。零售、固定資產投資及工業增加值三項當中，表現最為突出的是消費品零售總額增長，9月年增5.5％，優於市場預期的4.9％。其中，餐飲收入穩步增長，商品零售收入增長有較亮麗表現，年增4.6％，較前月數據快0.9個百分點；月增5.4％，也較去年同期按月增速為快，顯示消費需求復甦的跡象。

固定資產投資增速公布值為3.1％，預期值為3.2％略低於市場預期。我們在固投細項中可以看到，民間投資前9個月年跌幅較前月數據輕微收窄0.1個百分點至累跌0.6％，反映民間投資出現初期回暖跡象，如後續跌幅進一步收窄，將可進一步確認市場信心恢復，目前仍需觀察。另外，工業增加值方面則略優於市場預期。

最後，第三季中國國內生產總值（GDP）年增4.9％，高於市場預期4.4％，過去的第一季及第二季GDP分別年增4.5％及6.3％，第四季只需約4.4％的按年增長，即可達到5％的全年增長預期。最近經濟數據顯示復甦跡象，我們對於中國達到全年增長目標為樂觀。