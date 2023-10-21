出口競爭力 新台幣難贏韓元

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近2年新台幣與韓元REER差距

國際清算銀行（BIS）公布9月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER升至98.64，而主要貿易競爭對手韓元REER續升至97.32，新台幣REER連29個月高於韓元REER，台灣出口價格競爭力自2021年5月起，近兩年半來持續輸給韓國，9月差距僅剩1.32；進入10月亞幣大致表現不振，新台幣與韓元貶幅接近，預估10月台韓REER要反轉仍有難度，很可能連30個月台高於韓。

根據匯銀統計，9月美元指數上漲2.51％，主要貨幣對美元貶值，歐元貶3.82％、英鎊貶4.58％、日圓貶2.32％、澳幣貶1.74％、人民幣貶0.14％，新台幣貶1.28％、韓元9月貶值2.47％。反映在BIS統計的新台幣及韓元REER均上升，但韓元貶值幅度更大，使台韓REER差距從8月的1.17略升至1.32。

BIS統計的REER，是估算一國貨幣對一籃子外國貨幣的匯率變動指數，指數上揚或下滑，除來自於本身的升貶，與所對應的一籃子貨幣漲跌，及物價變動因素相關，REER上揚對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台韓，當REER愈低、出口報價愈具競爭力。

匯銀主管指出，近期台韓出口產業的報價競爭力已顯著拉近，7月韓元強升3.38％，當月新台幣貶值則0.94％，一來一往，7月台韓REER差距一度縮小至0.49，距離「黃金交叉」僅一步之遙；但隨美元續強，熱錢持續回流，8、9月韓元接連回貶，新台幣雖也趨貶，但貶幅遠小於韓元，使台灣的REER仍高於南韓。

檢視BIS統計以來，1994年起，新台幣REER也曾一路高於韓元REER，一直到2004年7月才首度出現黃金交叉，在2012年7月至2020年2月間，新台幣REER一直都低於韓元REER，但2020年隨新台幣強升，台韓REER反轉為死亡交叉，至本月為止新台幣REER已連29個月高於韓元。

匯銀主管認為，美國聯準會（Fed）主席鮑爾近期暗示11月停止升息，但後續仍有升息可能性，加上10月以來以巴衝突帶來避險熱錢回流，美元多頭續獲支撐，新台幣及韓元均走貶，且雙方貶幅差距不大，台韓出口價格競爭力差距短期間還難以翻轉。