公股銀：聯準會升息近尾聲 壽險操作SWAP 2～4月為主

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公股銀SWAP收益展望

壽險是避險大戶，公股銀行分析，壽險公司依其需求，對SWAP（換匯交易）各天期均有著墨，但仍以短端2到4個月為主。公股銀主管分析，推測原因或許是市場預期美國聯準會升息已近尾聲，承作短端部位較可視市況靈活調整。

今年公股銀靠SWAP獲利良多，但許多公股銀已規劃陸續增加布局債券或海外放款，避免明年降息後SWAP收益下滑，因此在SWAP及債券的布局上，將更為彈性而靈活。

此外，公股銀在美國、台灣的降息時程上看法分歧。一派預估明年第二季美國有可能降息，另依歷史經驗，台灣央行貨幣政策會參考聯準會政策調整而行動，因此台灣也有機會在明年第二季開始降息。另一派則認為，由於美國經濟狀況未見到衰退情形，且通膨仍未達聯準會目標，預期美國高利率環境會維持更長時間，美國可能會到明年下半年降息，台灣也會在明年下半年跟進降息。

公股銀預估，SWAP操作會密切觀察台美利差變化，衡酌全行資金狀況進行配置，靈活調控，以兼顧流動性及鎖定長期收益。

在收益調整策略上，第一銀行規劃，隨明年下半年美國降息機率提高，台美利差變化將影響SWAP操作利益，後續資金運用策略除機動調整資產配置結構外，將掌握市場利率處於歷史相對高點，拉長資金運用的存續期間，並提前布局收益較佳的優質長天期外幣債券，以穩定獲利表現。

臺灣企銀規劃，外幣債券上，由於預期利率短期將持續於高檔震盪，將謹慎布局經營穩健、信評良好的中大型公司債及金融債部位。彰化銀行則將視市場變化於合適時機，分批增持美國國債與高評級金融債。

台債部分，公股銀評估，在新台幣資金仍豐沛下，殖利率不易彈升走高，擬拉長新台幣債券的購入年期，並視殖利率變化適時調節部位，以提升資金運用收益。