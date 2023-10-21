獲利靠SWAP 金控Q4本業恐衰退

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國內金控下銀行受到SWAP（換利換匯）收入挹注及資本市場回溫，獲利年增17％，但法人指出，雖然預期接下來的半年利率都將維持高檔，但淨利收基期已高，本業方面在資金成本墊高之下，恐轉為衰退，同時也要留意銀行海外資產品質。

據統計，國內13家金控累計前九月稅後獲利年增5.31％至3,394億元，法人分析，主要是去年下半年防疫險開始大幅提存及理賠，獲利基期較低，事實上壽險獲利仍因為避險成本高，而較去年衰退。

同時，銀行部分雖然因台美利差擴大，SWAP收益提升，使金融交易收入上揚，但是在本業部份，因資金成本上升至高檔，淨利收多數已轉為衰退；證券也因台股9月大盤下跌，獲利成長縮水。

法人指出，市場預期國內外央行升息腳步將暫緩，預期今年下半年到明年上半年利率將維持高檔，然而淨利收基期已高，在資金成本墊高之下，淨利收恐轉為衰退；同時，今年下半年經濟前景不明朗，銀行資產品質堪憂，其中首要注意的就是違約風險較高、放款規模較大的海外資產品質走向。國內金控中較看好以銀行為主的兆豐金，主因其2023年獲利因換匯收益推升致大幅成長，支撐2024年股利配發，產險端也預期走出防疫險陰霾。

金控旗下壽險方面，9月衰退幅度漸收窄，法人指出，主要是資本市場回溫，壽險實現資本利得，且美元走強，短期匯兌利益也挹注獲利；不過，美10年期公債殖利率近期飆升，雖然在多家壽險進行資產重分類後，影響壽險淨值有限，但還有兩負面因素：股債市動盪不利資本利得實現，及如果未來利率反轉向下，進行債券資本利得實現空間將更縮窄，可能就會影響今年下半年到明年上半年的獲利狀況。