基本面有撐 法人：台股Q4迎反彈

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以色列和巴勒斯坦爆發50年來最大衝突，戰爭一觸即發，但法人統計過去以巴類似衝突發生多次，對全球股債影響有限，反而認為，台股第四季出現二大反彈契機，一是近期美聯準會官員釋放鴿派訊號，市場預期11月可能暫停升息，二是AI供應鏈第四季業績將顯著提升，在基本面行情帶動下台股可望迎來反彈契機。

國泰投信指出，統計2000年以來較嚴重的六次衝突，爆發後一個月、三個月、六個月的全球股債表現，平均價格變動幅度在5.5％以內，顯示過往衝突事件整體來說對全球股債市的影響不大，加上兩國皆非石油生產大國，在衝突未擴大的情況下，預期對油價及國際股市影響有限。不過後續仍需持續關注沙國的態度、是否將伊朗捲入衝突，以及衝突的持續期間。

國泰投信指出，短線國際紛爭若未再擴大，預期台股指數有機會呈現量縮築底，且隨著第四季起AI供應鏈業績將顯著提升，待戰爭議題消散後，台股可望迎來反彈契機。

新光投信投資管理處副總吳文同表示，以巴戰爭等地緣政治衝突，不致時間拖長，反而市場主要關注上周聯準會主席鮑爾最新發言，鮑爾認為美通膨仍太高，經濟成長需放緩，並暗示暫停升息持續得更長久，連帶影響美公債殖利率再升高，直逼5％，同時，油價也漲至以巴衝突後新高，通膨、油價及美國利率政策態度，仍持續衝擊全球金融市場。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，隨著利空逐漸淡化半導體將持續成長，且應用領域持續擴大，對人類社會影響力逐步放大，包括晶片持續微縮、AI發展、自駕時代走入日常，都有助為產業成長帶來新動能。而最為火熱的生成式AI，預估二至五年內進入發展成熟期，在高算力的需求續增下，不僅帶動晶片規格提升，也考驗先進封裝能力，有利相關產業升級，。