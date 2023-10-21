打房無效 58％民眾估房價續漲

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民眾預期未來六個月居住地住宅房價

政府持續打炒房祭出囤房稅2.0新政策，但實際效果恐有限。國泰金控20日公布其時事調查結果，民眾10月對房價上漲的預期較半年前還強，58.4％民眾預期，未來半年其居住地住宅價格漲幅超過3％，另外，有58.2％民眾認為囤房稅2.0政策，不會影響買房意願。

去年以來，政府接連出招打炒房，包括房地合一2.0、央行第五波限貸、財政部加重囤房稅2.0、平均地權修法等，但房價卻愈打愈高。國泰金針對客戶的電子問卷調查結果反映國人的心聲，民眾對於房價上漲的預期較半年前還強。

國泰金曾於4月時做過類似的調查，當時民眾預期未來半年周邊房價會漲逾3％的為52.1％，然而，10月再作同樣調查時已攀升至58.4％，民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3％，較4月調查增加6.3個百分點。

其中45.3％民眾預期房價漲幅介於3至10％占比最多，也較4月調查時增加6.1個百分點；其次是認為大幅上漲超過10％的有13.1％。僅1成、10.3％的民眾預期房價跌幅會超過3％，較前次調查減了6.9個百分點。

針對行政院會9月底通過、最快明年7月1日上路、2025年開徵的「囤房稅2.0」政策，有58.2％的民眾認為該政策對買房意願無影響，即多數民眾不會因囤房稅2.0政策而影響買房意願。調查顯示，目前租房子的民眾中，有30.6％的人會因為囤房稅2.0政策提升買房意願，高於全體民眾的23.1％。

由於房價不跌，10月買房意願指數從9月的-45.5小幅降至-47.6，逾6成5的民眾認為現在「不是」買房的時間，國泰金分析，這顯示近期住房政策草案對刺激買房意願並無效果，同時間32.2％的受訪者認為現在是賣房時機，連五個月維持3成以上，但賣房意願仍是-16.3，即認為現在是賣房時機者仍是相對較高。