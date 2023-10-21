新青安貸款 全年上看3萬件

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財政部新青年安心成家專案貸款方案8月上路，最新統計顯示，8、9月受理件數合計達11,593件，已超過新方案上路前、1～7月申請案件總合11,108件的水準。如申請速度不變，全年件數有機會上看3萬件。

財政部官員表示，合計今年前九月申請案達22,701件，已打破2018年全年的水準，創下近六年單年申請件數新高，「目前看來，是有帶出自住的剛性需求」，部分有意購屋的民眾思考過程因而縮短。

此項貸款除利率多補貼0.25個百分點，利率地板價下殺至1.775％，貸款上限也拉高到1,000萬元，最長貸款年限則延長到40年。

統計顯示，新青安上路兩個月，受理戶數11,593戶、金額869億元，相較去年同期（8、9月）各增加了2.44倍和3.77倍。

若以今年前三季和去年同期比較，受理戶數年增53.5％至2,2701戶，金額則年增90％至1,485億元。

依財政部內部數字，新青安貸款8月1日上路消息傳出後，7月申請量即較先前的1千多件倍增到逾2千件，顯示有民眾已在「卡位」；8月單月申請量更爆出6,418件的大量，9月熱度不墜，申請量維持在5,175件的高水位。

以個別行庫來看，8、9月以台銀進件逾3,500件最多，土銀也有逾2,000件。

財政部官員還說，至9月底的最新資料，青安成家貸款受理戶數合計37萬3,176戶、金額1.6兆元；撥貸戶數35萬2,173戶、金額1.49兆元，核貸比率不論戶數或金額都超過9成3，對有購屋居住需求的青年而言，發揮了一定的協助作用。

此一貸款今年進入第13年，開辦前三年熱極一時，2011到2013年的每年申請戶數都逾4萬戶，但自2019年以來，單年申請戶數均低於2萬戶。而調整後的新青安貸款，使得民眾貸款意願重現盛況。