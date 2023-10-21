綠電商機爆棚 鋼廠急卡位

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鋼廠卡位綠電概況

國內廠商發展綠色能源愈來愈積極，業者認為大選過後光電發展可望加速，為了爭取訂單必須先卡位。業者預估，明年安裝量應該會有2GW的水準，預估包括鍍鋅、烤漆等支架需求約有10萬噸左右，對於燁輝（2023）、盛餘（2029）等鍍烤廠將是一大利多。離岸風電相關的中鋼（2002）、中鋼構（2013）、新光鋼（2031）、世紀鋼（9958）也可望受惠。

近年綠電已經成為主流趨勢，例如台積電就加入全球再生能源倡議組織（RE100），承諾在2050年前100％使用再生能源，這也讓國內業者紛紛投入卡位綠電產業，從近期舉行的台北能源展就能看出端倪，據統計，供應光電所用的支架、線槽、零配件等參展鋼廠數量比去年增加近5成。

根據政府規劃，台灣在2025年太陽能裝置量目標為20GW，但因為疫情、缺工料等因素影響，能源局6月表示目前光電建置明確延至2026年10月才會達標。

不過業者預估，明年光電發展的安裝量應該會有2GW的水準，包括鍍鋅、烤漆等支架等需求約有10萬噸左右，單月需求量將落在8,000至9,000噸，對於國內鍍烤廠如燁輝、盛餘等，將是一大利多。

此外，太陽光電及離岸風電相關業者也可望受惠，例如中鋼透過子公司中鋼光能發展電廠，另一家子公司興達海基則發展離岸風電，中鋼、中鋼構都能因此受惠。新光鋼也積極開發耐腐蝕光電支撐架系統，以及離岸風力發電水下基礎設施的供應鏈製造與相關材料供應，世紀鋼則將與中鋼聯手推動離岸風電國產化。