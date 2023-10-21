旺季結束 電視面板價腿軟

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著面板旺季備貨告一段落，10月採購需求明顯滑落，電視面板價格也因此鬆動。IDC資深研究分析師陳建助表示，32吋、43吋等小尺寸電視面板價格率先走跌、本月小跌1美元。預估11、12月需求持續走弱，50吋以上的大尺寸電視面板價格也將緩跌。

陳建助表示，今年主要市場終端買氣不佳，品牌廠對今年旺季銷售也不抱太大的期待，因此在第三季建立一定庫存水位後，8月下旬就看到面板採購縮手，也讓面板價格漲勢欲振乏力。

電視面板價格漲勢在9月告終，目前看來10月包括32吋、43吋等小尺寸電視面板價格小跌1美元，至於50吋以上的大尺寸電視面板價格仍維持平盤。陳建助表示，隨著面板需求下滑，面板廠也立即踩剎車，8.5代廠、10.5代廠的投片量都減少，而大尺寸電視面板因為在每一片玻璃基板的切割片數少，投片量減少讓產出獲得控制，改善供過於求的狀況，因此10月價格持平。小尺寸電視面板因為每片玻璃基板切割片數多，就數量上來講減幅較小，而且先前二線品牌針對小尺寸電視面板拉貨量多，現在也面臨庫存調整，造成小尺寸電視面板價格率先走跌。

到了年底11月、12月，需求還會持續減少，預期會有更多尺寸價格走跌，同時預估11月小尺寸電視面板價格跌幅大約落在1～3美元，大尺寸電視面板價格也會跟跌，單月跌幅大約落在3美元上下。

IT面板來看，10月監視器面板和筆電面板價格都還是維持平穩，不過在電視面板價格走跌之後，預期11月的IT面板也會跟著降價。

陳建助表示，監視器面板目前還有利潤，而且在電視面板減產之後，面板廠希望透過監視器面板填產能，從面板廠出貨預測來看，監視器面板第四季產出減幅不大。預估10月監視器面板價格持平，11月監視器面板半成品（open cell）的價格會小跌0.2美元，而筆電面板模組的價格從11月起可能也會有0.1美元上下的跌幅。