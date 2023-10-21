南陽現代三度辦品牌展 聚焦二趨勢

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三陽旗下汽車總經銷南陽實業甫宣布二度上修現代（HYUNDAI）年銷目標至2.2萬輛，瞄準國內汽車市場「新能源」及「SUV休旅車」兩大趨勢，自20日起至12月4日，第三度於台北三創生活園區打造全品牌概念展，展現續擴大品牌於國內新車市場銷售版圖企圖心。

南陽現代此次連續第三年辦全品牌概念展，以現代裝置藝術結合品牌於全球熱銷的全新陣容車款，現場規劃「新能源區」及「SUV展示區」兩大展區。

南陽現代表示，近年隨著永續環保意識抬頭，新能源車成為顯學，已陸續導入品牌純電車款，此次特別展出為品牌電動車提供高度靈活性，可實現長續航里程、領先高效電控和高速充電的「E-GMP電動車模組化平台」，另也於場中展出品牌EV首款代表作IONIQ 5，以及獲2023年度世界風雲車最高肯定的IONIQ 6，以及國產唯一搭載渦輪油電的Tucson L Turbo Hybrid。

SUV展區部分，南陽現代則表示，現場特別展出頂級七人座旗艦家旅CUSTIN、最新上市的次世代跑旅Tucson L Shadow以及受到年輕客群喜愛的玩色小休旅VENUE，現場一次看遍品牌目前最熱門的各世代休旅車款。

南陽現代指出，除靜態展出，於三創品牌展期間，周末也將安排假日限定試乘活動，希望可藉此讓更多民眾體驗。

南陽現代今年以來銷售表現亮眼，在6月上修現代年度銷量至1.85萬輛後，隨著前九月銷量已接近1.7萬輛，看好第四季銷售仍將熱絡，因此再上修今年銷量至2.2萬輛，上修幅度達18.92％，將較去年同期成長42.86％，更創品牌在台銷售歷史新高。

南陽現代指出，看好國內市場，將持續導入現代多元車款，接下來無論在新能源車如氫能車以及商用車，都有新的導入計畫。